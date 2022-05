Hammer: Wichtige Richtlinien für Verkehrswesen dank Ministerin Gewessler nun kostenfrei öffentlich verfügbar

Grün sorgt für mehr Transparenz im Normen- und Vorschriftswesen

Wien (OTS) - "Jahrzehntelang waren die RVS, die "Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen", so etwas wie ein Staatsgeheimnis. Diese Richtlinien geben den Stand der Technik im Straßenverkehr sowie Qualitäts-Standards für Planung und Behörden wieder. Sie sind daher entscheidend für die zeitgemäße Ausgestaltung des Straßenraumes für alle Straßenbenutzer:innen und Verkehrsarten. Trotz dieser hohen Bedeutung für unser aller Verkehrsalltag waren die allermeisten RVS aber bisher öffentlich nur gegen recht saftige Zahlungen samt Weitergabeverbot zugänglich. Mit dieser unzeitgemäßen Geheimniskrämerei hat Ministerin Gewessler nun Schluss gemacht: Ab sofort sind die wichtigsten klimaschutzrelevanten RVS-Richtlinien, unter anderem zum Rad- und Fußverkehr, gratis und frei zugänglich. Die Kosten dafür übernimmt das Klimaschutzministerium. Das ist ein bürger:innenfreundlicher Meilenstein und ein Schub in Richtung mehr Transparenz im Normen- und Richtlinienwesen", betont Lukas Hammer, Sprecher der Grünen für Klimaschutz und Aktive Mobilität.



"Für all jene Politiker:innen rückwärtsgewandter Parteien, nicht zuletzt in der Wiener Stadt- und Bezirkspolitik, die an längst zu schmal gewordenen Radwegen nichts ändern oder Mindestbreiten von Gehsteigen nicht gegen die Autolobby durchsetzen wollten, war die bisherige Geheimniskrämerei eine feine Sache. Was die Bürger:innen erst gar nicht wissen dürfen, können sie auch nicht konkret einfordern. Dafür gibt es im Jahr 2022 wirklich keine Rechtfertigung mehr, und damit machen wir jetzt Schluss. Normen sollen für alle, die damit arbeiten müssen, frei zugänglich sein. Vor allem bei der Verkehrsplanung. Großer Dank an die Klimaschutzministerin, die das nun möglich macht", freut sich Hammer.



Service: Ab sofort sind die wichtigsten klimarelevanten RVS (u.a. zum Rad- und Fußverkehr) hier gratis zum Herunterladen bereit:

http://www.fsv.at/shop/agliste.aspx?ID=3156234c-555a-4b8c-8a24-bb156a19e866

