Umweltschützer:innen protestieren vor Bundeskanzleramt gegen Tatenlosigkeit bei Energiewende

GLOBAL 2000 fordert von Bundesregierung Energiewendepaket für Gas- und Öl-Ausstieg!

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 fordert vor dem heutigen Ministerrat ein Energiewendepaket für den Ausstieg aus Gas- und Öl. Freiwillige der Umweltschutzorganisation protestieren dabei vor dem Bundeskanzleramt gegen die Tatenlosigkeit der Bundesregierung: „Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine ist das nun der elfte Ministerrat ohne ein substanzielles Ergebnis zu einem Energiewendepaket für den Ausstieg aus Gas und Öl. Das ist völlig inakzeptabel. Wir wollen nicht länger erpressbar und abhängig sein. Wir dürfen die Klimakrise nicht länger mit Gas, Öl und Kohle anheizen. Deshalb protestieren wir heute vor dem Ministerrat, damit Bundeskanzler Karl Nehammer endlich die Energiewende zur Priorität macht. Das Erneuerbaren-Wärmegesetz ist dabei essentiell, denn es soll die gesetzlich verbindliche Umstellung von Gas- und Ölheizungen auf klimafreundliche Technologien regeln", so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.



Bis jetzt gibt es keine gesetzliche Grundlage, die den Austausch von Öl- und Gasheizungen und den Umbau der Fernwärme sicherstellen würde. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, protestieren Freiwillige der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 heute vor dem Ministerrat und fordern "Raus aus Gas!". „Die Aktivisten und Aktivistinnen sind dabei mit Ketten an Gefängniskugeln gekettet - das symbolisiert unsere starke Abhängigkeit von fossilen Energieimporten“, erklärt Wahlmüller. Etwa zwei Drittel der in Österreich verbrauchten Energie sind nach wie vor Gas, Öl und Kohle. Der Großteil davon wird importiert. Letztes Jahr wurden dafür 11 Mrd. Euro bezahlt.

Fotos sind ab 12 Uhr unter https://www.flickr.com/gp/global2000/50S6Sx verfügbar.



Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 fordert einmal mehr die längst überfällige Umsetzung des bereits vorbereiteten und lange angekündigten Erneuerbaren-Wärmegesetzes. Aus Sicht von GLOBAL 2000 braucht dieses Gesetz folgende Kern-Elemente:



einen sofortigen Einbaustopp von Gas- und Ölheizungen in neuen Gebäuden.

in neuen Gebäuden. ein Erneuerbaren-Gebot , das sicherstellt, dass immer dann, wenn eine Heizung getauscht wird, klimafreundliche Optionen zum Zug kommen.

, das sicherstellt, dass immer dann, wenn eine Heizung getauscht wird, klimafreundliche Optionen zum Zug kommen. ein Ablaufdatum für alle fossilen Heizsysteme , das mit dem Ziel Klimaneutralität 2040 kompatibel ist. Auch die Fernwärme ist bis dahin komplett auf klimafreundliche Technologien umzustellen.

, das mit dem Ziel Klimaneutralität 2040 kompatibel ist. Auch die Fernwärme ist bis dahin komplett auf klimafreundliche Technologien umzustellen. eine politisch verbindliche Festlegung, dass in diesem Zeitraum attraktive Förderungen zur Umstellung auf Fernwärme, Pellets, Wärmepumpen und Solarenergie zur Verfügung gestellt werden und arme Haushalte bis zu 100 Prozent der Kosten für die Umstellung erhalten.

Das und noch viel mehr ist notwendig, damit Österreich die Energiewende hin zu naturverträglichen erneuerbaren Energien schaffen kann. Bereits vor Wochen hat GLOBAL 2000 gemeinsam mit dem WWF Österreich 20 wichtige Maßnahmen für die rasche Energiewende Raus aus Gas und Öl vorgestellt. Bis jetzt wurde aber noch nichts umgesetzt oder politisch beschlossen. Zwar wurde letzte Woche eine Studie für den Ausstieg aus russischen Gaslieferungen präsentiert, doch die Umsetzung erfordert rasche und wirksame Maßnahmen: „Was muss noch geschehen, bis die Bundesregierung aufwacht und endlich handelt? Die Energiewende wurde von den letzten Bundesregierungen verschlafen und gleichzeitig der Ausbau der Gasinfrastruktur von den österreichischen Energiekonzernen vorangetrieben. Sie haben die Verantwortung für die missliche Lage, in die wir gekommen sind. Doch nun ist es für die aktuelle Bundesregierung Zeit, die notwendigen Beschlüsse endlich zu fassen. Wir appellieren an Bundeskanzler Nehammer, den Weg nun frei zu machen, längst überfällige Schritte zu tätigen und nicht länger auf das Lobbying und Greenwashing der Gas- und Ölindustrie hereinzufallen, die immer noch von einer fossilen Energiezukunft träumen!", so Johannes Wahlmüller abschließend.



Die 20 Maßnahmen von GLOBAL 2000 und WWF finden Sie HIER.

