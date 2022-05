VMF Immobilien: Gleichenfeier beim Grazer Projekt „Wohnen im Park“

In der Eichbachgasse 17A entstehen auf 13.398 Quadratmeter bis Herbst 2022 154 exklusive Wohnungen. Der Bau liegt gut im Zeitplan.

Wien (OTS) - Vor wenigen Tagen fand die Gleichenfeier des Projektes „Wohnen im Park“ in der Eichbachgasse 17A im beliebten Grazer Stadtteil Liebenau statt. In Anwesenheit von DI Doris Enzensberger-Gasser, Geschäftsführerin Lieb Bau Weiz, Christian Voithofer und Horst Lukaseder, beide Mitglieder der Geschäftsführung des Bauträgers und Projektentwicklers VMF Immobilien GmbH, Ing. Gernot Baumgartner, Prokurist und Abteilungsleiter Hochbau Leyrer + Graf und Peter Schweiger, Polier bei Lieb Bau Weiz wurde das Erreichen der Dachgleiche festlich gefeiert. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien GmbH: „Wir liegen voll im Zeitplan und bis Herbst 2022 sollen auf dem 13.398 Quadratmeter großen Grundstück 154 exklusive Wohnungen zwischen 36 und 80 Quadratmeter fertig gestellt sein.“

Grünraum und Spitzenlage überzeugen die Käufer

Eine große Herausforderung beim Bau ist, den Park-Charakter des Geländes mit dem großen Altbaum-Bestand zu erhalten, um den zukünftigen Bewohnern neben den wohnungseigenen Freiflächen wie Balkonen, Terrassen und Eigengärten zusätzlichen Raum für Erholung mitten in der Stadt zu bieten. Darüber hinaus werden alle Wohnungen modern und hochwertig ausgestattet und gewährleisten so barrierefreien Wohnkomfort auf höchstem Niveau. Der eigene PKW findet Platz in der hauseigenen Tiefgarage.

Großer Beliebtheit erfreut sich das Projekt nicht zuletzt wegen der guten Lage im Grazer Stadtteil Liebenau. Die gute öffentlichen Infrastruktur und die Spitzenlage überzeugen, denn das Projekt bietet neben viel urbanem Flair auch viele Freizeitmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung. Neben zahlreichen Sporteinrichtungen sind auch Grazer Naherholungsgebiete nicht weit. Zudem wird mit den bereits eingeleiteten Ausbauarbeiten der örtlichen Infrastruktur dieser Stadtteil in den kommenden Jahren eine weitere Standortaufwertung erfahren.

Fotos (Credit: VMF Immobilien GmbH) unter: https://flic.kr/s/aHBqjzN1D5

Fotobeschreibung Gleichenfeier: (v. l.): Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung VMF Immobilien GmbH; Ing. Gernot Baumgartner, Prokurist und Abteilungsleiter Hochbau Leyrer + Graf; Peter Schweiger, Polier Lieb Bau Weiz; DI Doris Enzensberger-Gasser, Geschäftsführerin Lieb Bau Weiz; Christian Voithofer, Mitglied der Geschäftsführung VMF Immobilien

