FH Campus Wien: Mobilitätsinitiative bringt 200 Bäume bei Scheiblingstein im Wienerwald

Wien (OTS) - 30.000 Kilometer legten Mitarbeiter*innen und Studierende der FH Campus Wien mit Fahrrad, Tretroller und zu Fuß in zwei Challenges des betrieblichen Gesundheitsmanagements zurück. Die gesammelten Kilometer werden nun in Baumspenden umgewandelt. Das stolze Ergebnis: 200 Wildobst-Bäume, die die FH Campus Wien in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten im Herbst 2022 bei Scheiblingstein im Wienerwald pflanzt.

Jeder Kilometer zählt

Mit zwei Challenges als Teil des Projekts „Fitte Wadl – fitte Umwelt“ motivierte das Team vom Gesundheitsmanagement Campus Vital Mitarbeiter*innen und Studierende der FH Campus Wien, der eigenen Gesundheit und der Umwelt Gutes zu tun. Ob der tägliche Weg zum Arbeits- oder Studienort, Radtouren, Spaziergänge oder Wanderungen: Rund 30.000 Kilometer sind von den 200 Teilnehmenden im Frühjahr und Herbst 2021 zurückgelegt worden. Pro 150 km gibt es einen Baum.



Ein eigener kleiner FH-Wald

200 Bäume werden im Herbst 2022 in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten im Wienerwald im Forstrevier Weidlingbach bei Scheiblingstein gepflanzt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die schon selten gewordenen alten Wildobstarten Speierling und Elsbeere. Die FH Campus Wien kann mit der Pflanzung diesen wertvollen Baumarten einen Platz in den heimischen Wäldern sichern und damit zu einem artenreichen Wald der Zukunft beitragen. Der erste Baum wurde dem Projektteam von Campus Vital bereits im April 2022 symbolisch bei der Aufforstungsfläche überreicht. Dieser wartet in der Zwischenzeit als Topfbaum an der FH Campus Wien, bis er im Herbst gemeinsam mit den restlichen 199 Bäumen gepflanzt werden kann. „Wir sind unglaublich stolz. Das Ergebnis zeigt, dass wir an der FH Campus Wien bereits ein hohes Bewusstsein für aktive Bewegung und nachhaltige Mobilität haben und dieses weiter steigern konnten“ , freut sich Susanne Messner-Gujon, Mitarbeiterin im betrieblichen Gesundheitsmanagement Campus Vital.

Ausgezeichnetes Projekt: Fitte Wadl – fitte Umwelt

Seit über 10 Jahren engagiert sich die FH Campus Wien mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement Campus Vital, die Hochschule zu einem gesunden Arbeits- und Lernort zu machen. Das Projekt „Fitte Wadl – fitte Umwelt“ soll nachhaltige Mobilität vor allem auf täglichen Wegen fördern und damit Mitarbeiter*innen und Studierende unterstützen, mehr Bewegung in ihren Alltag zu bringen, die eigene Fitness zu steigern und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dafür wurde die FH Campus Wien auch mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Wien 2021 ausgezeichnet. Das Projekt wird durch den Fonds Gesundes Österreich gefördert.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an sechs Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

