ÖAMTC: Zeitverluste wegen Demo Freitagabend in Wien

Gesamter Gürtel und Teile des 9. Bezirks betroffen

Wien (OTS) - Am Freitagabend (6. Mai) müssen Autofahrende laut ÖAMTC in der Zeit von 17:30 bis 19:30 Uhr erhebliche Beeinträchtigungen rund um Gürtel und den 9. Bezirk einplanen. Grund wird die Demo "Sicheres Radfahren in Wien“ sein.

Auf folgender Strecke ist mit zeitweisen Sperren zu rechnen:

Währinger Straße – Nußdorfer Straße – Äußerer Gürtel bis Landstraßer Gürtel und dann Wende auf den Inneren Gürtel – diesen dann entlang bis Heiligenstädter Straße – Liechtenwerder Platz – Josef-Holaubek-Platz – Nordbergbrücke – Spittelauer Lände – Roßauer Lände – Türkenstraße – Hörlgasse – Straße des 8.Mai – Sigmund-Freud-Park.

Die ÖAMTC-Expert:innen empfehlen, bereits vor 17:30 Uhr die Fahrt anzutreten bzw. auf Öffis umzusteigen. Staus werden unvermeidbar sein.

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

