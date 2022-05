Sipfront sammelt sechsstelliges Angel-Investment zum Launch ein

So revolutionieren die Telekom-Spezialisten mit ihrer Test-Automatisierung die Branche

Wien (OTS) - Seit einem Jahr legt Andreas Granig bereits die Grundsteine in seinem Startup Sipfront, mit dem er erneut die Kommunikationsbranche umgestalten will. Mit einem sechsstelligen Investment kommen jetzt Daniel Tiefnig und Markus Seidl als Partner mit ins Boot. Tiefnig und Granig haben bereits 2018 den gemeinsam gegründeten Telekom-Ausrüster Sipwise für einen zweistelligen Millionenbetrag an Alcatel-Lucent Enterprise verkauft. Die Hightech Erfolgsgeschichte soll nun wiederholt werden. Durch das Investment kann Sipfront den operativen Betrieb mit ersten Kunden aufnehmen und das Team an Schlüsselpositionen erweitern.

Sipfront simuliert für seine Kunden Telefongespräche und Videokonferenzen und überprüft dabei, ob die Verbindungen zustande kommen und die Gesprächsqualität den Anforderungen entspricht. “Wir alle kennen Videokonferenzen, in denen Teilnehmer nicht zu sehen oder zu hören sind, oder dass man nach langem Warten plötzlich aus einer Callcenter-Warteschleife fällt. Das Testen und Vermeiden derartiger Szenarien durch die Betreiber ist sehr komplex und erfordert viel manuelle Arbeit, ganz im Gegensatz zu anderen Bereichen der Softwareentwicklung”, so Sipfront-Gründer Andreas Granig. Sipfront automatisiert den gesamten Testablauf von Echtzeit-Kommunikationsverbindungen und erreicht damit für seine Kunden höhere Servicequalität, niedrigere Kosten und zufriedenere Nutzer. Das hat sich bereits in einer erfolgreichen Private-Beta-Phase mit namhaften Internet- und Telekom-Unternehmen bestätigt.

"Die Automatisierung der Testabläufe ist der Schlüssel für hochwertige Kommunikation in der Post-Pandemie-Ära, die einen massiv erhöhten Bedarf an zuverlässigen Kommunikationslösungen gebracht hat. Sipfront ist in der idealen Position, die Entwicklungsabläufe in der Branche zu revolutionieren", meint Daniel Tiefnig, der als zweiter Geschäftsführer einsteigt, um vor allem im administrativen und strategischen Bereich zu unterstützen. Co-Investor Markus Seidl bringt operativ sein langjähriges Know-How aus der Messtechnik- und Flugsicherungsbranche ein, um die großen Mengen von Verbindungs- und Messdaten effizient auszuwerten, darzustellen und zuverlässig Aussagen über die Verbindungsqualität treffen zu können.

Das aktuelle Investment finanziert den offiziellen Launch des SaaS-Angebots mit ersten internationalen Kunden in den kommenden Monaten. Unterstützt durch Forschungsförderung und Erweiterung des Teams soll rasch ein siebenstelliger Jahresumsatz erreicht werden. Zusätzliches Risikokapital kann das Wachstum in den nächsten Jahren vor allem im Enterprise-Markt beschleunigen, weshalb noch heuer eine weitere Finanzierungsrunde erwägt wird.

