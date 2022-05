Smoothie-Bike, Workshops und Bewegungsparcours – Rund 200 Teilnehmende feierten „Radeln und Rollern“-Mobilitätsfest der WiG

Wiener Gesundheitsförderung – WiG zieht mit Mobilitätsfest erfolgreiche Bilanz von „Radeln und Rollern“ für gesunde Bewegung und aktiven Schulweg

Wien (OTS) - 170 Wiener Schüler*innen waren gemeinsam mit ihren Lehrkräften vergangene Woche beim „Radeln und Rollern“-Mobilitätsfest der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in der Garage Grande und hatten sichtlich Spaß dabei. Mit dem Mobilitätsfest wurde der Abschluss des erfolgreichen Projekts „Radeln und Rollern“ gefeiert, bei dem Klassen der 5. und 6. Schulstufe der vier Wiener Schulen Offene Mittelschule Pfeilgasse, GRg 16 Maroltingergasse, GRg 17 Parhamergymnasium und Mittelschule Währing teilgenommen haben. „Unser Ziel, dass sich Kinder und Jugendliche gesund bewegen, haben wir mit dem Projekt `Radeln und Rollern´ erreicht. Es wurde die tägliche Bewegung der Kinder gefördert und sie haben gelernt, sich im Straßenverkehr besser zurechtzufinden“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG und freut sich, dass beim Mobilitätsfest mit rund 200 Teilnehmenden der gemeinsame Projekterfolg gefeiert wurde.

„Radeln und Rollern“-Mobilitätsfest mit Smoothie-Bike, Workshops und Bewegungsparcours

Die interaktiven Stationen sorgten beim Mobilitätsfest der WiG bei den Schüler*innen der teilnehmenden Schulen nicht nur für Freude an der Bewegung, sondern auch für Spaß am Lernen. So konnten die Kids beim Fahrradworkshop alles über ein sicheres Fahrradfahren erfahren sowie selbst Hand anlegen und einen „Fahrradsicherheitscheck“ machen. Beim Bewegungsparcours stellten die Schüler*innen ihre Geschicklichkeit auf die Probe – begleitet von Fachpersonal wurden mit Pedalos, Roller und Slacklines Gleichgewicht und ein sicheres Vorankommen geübt. Für ausreichend gesunde Bewegung, aber auch für einen gesunden Snack sorgte das Smoothie-Bike, indem Schüler*innen fleißig in die Pedale traten und damit den Mixer ankurbelten, aus dem am Ende ein leckerer und gesunder Smoothie gezaubert wurde. Mit diesen und einigen weiteren Stationen feierte die WiG beim „Radeln und Rollern“-Mobilitätsfest gemeinsam mit den Partner*innen den Abschluss der Sensibilisierungs-, Umsetzungs- und Vernetzungsaktivitäten des Projekts. Rund 170 Schüler*innen konnten bei Workshops das Rad- und Rollerfahren im Straßenverkehr lernen, um sich dort gut zu bewegen und sicher mit anderen Verkehrsteilnehmer*innen kommunizieren zu können. Mobilitätsteams aus pädagogischem Personal, Eltern- und Schüler*innenvertretung und unterstützende Materialien für Lehrkräfte sorgten für die Nachhaltigkeit der Inhalte. Darüber hinaus sind weiterhin Vernetzungsformate für gesunde Bewegung und einen aktiven Schulweg geplant.



Über das Projekt

„Radeln und Rollern“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, das vom Fonds Gesundes Österreich im Rahmen des Projektcalls „Aktive Mobilität“ gefördert, mit dem Verein Schulterblick umgesetzt und von der Universität Wien – Institut für Sportwissenschaften evaluiert wird. Das Projekt läuft noch bis Juni 2022. Weitere Infos unter www.wig.or.at/RadelnRollern und im Video zum Projekt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at