STÄRKUNG DER VERTRIEBSWEGSTRATEGIE: VOLT ACTIVE DATA STELLT STEPHANIE FREEZE ALS LEITERIN FÜR WELTWEITE PARTNERSCHAFTEN EIN

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die ehemalige GE-, SAP- und eBay-Unternehmensstrategin mit Erfahrung im Bereich technischer Partnerschaften wird dazu beitragen, das Wachstum des globalen Ökosystems des Unternehmens voranzutreiben.

Volt Active Data, die einzige Datenplattform für Unternehmen, die die Echtzeitdatenanforderungen moderner Anwendungen erfüllt, hat heute bekannt gegeben, dass Stephanie Freeze neue Leiterin für weltweite Partnerschaften des Unternehmens ist und die Aufgabe hat, die Partnerstrategie des Unternehmens weiterzuentwickeln und zu stärken. Freeze verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, weltweit tätige Unternehmen bei ihren Strategien zur technologischen Innovation zu unterstützen.

„Dank Stephanies fundiertem technischen Hintergrund und der beträchtlichen Erfahrung beim Management von Technologiepartnerschaften wird es sehr spannend sein, unser Geschäft in diesem Bereich weiter wachsen zu sehen", erklärt Paul Farmer, Senior Vice President für weltweiten Vertrieb bei Volt Active Data. „Wir freuen uns darauf, dass sie Volts bereits schnell wachsendes Ökosystem an weltweiten Partnerschaften ausbaut."

Zu Freezes tiefgreifenden Erfahrungen in der Technologiebranche zählen hauptsächlich führende Strategien zur Softwaretransformations und Initiativen zur Geschäftsentwicklung für Unternehmen wie GE, SAP, eBay Enterprise, Magento und die Qurate Retail Group. Bei Volt wird Freeze das erweiterte strategische Partnerschaftsprogramm entwickeln und auf den Markt bringen. Hauptbestandteil des Programms wird die Ermittlung komplementärer Technologieanbieter und die Partnerschaft mit diesen Unternehmen sein, um Kunden in verschiedenen Branchen bessere Echtzeit-Datenlösungen und 5G-Monetarisierungsmöglichkeiten anzubieten.

„Die Investition in strategische Technologiepartnerschaften ist ein Eckpfeiler, um die Bedürfnisse unserer Kunden nach Lösungen zu erfüllen, mit denen das 5G-Zeitalter in vollem Umfang genutzt werden kann", betont Freeze. „Ich freue mich sehr, in einer Phase zu Volt zu kommen, in der sich die Technologie des Unternehmens perfekt mit den Anforderungen der Firmen zur Verwaltung riesiger Mengen an 5G- und IoT-fähigen Echtzeitdaten deckt."

Volt wird in geschäftskritischen Anwendungen von einigen der weltweit bekanntesten Unternehmen verwendet, darunter Amdocs, Huawei, Sprint, Dream11 und Nokia. Allein im vergangenen Jahr hat sich Volt eine Reihe weiterer wichtiger Partnerschaften und Nettoneukunden gesichert, die in ihrer jeweiligen Branche führend sind. Die Technologie von Volt wird heute täglich von mehr als 2 Milliarden Benutzern und Organisationen verwendet.

Um mehr über das Partnerschaftsprogramm von Volt oder eine Partnerschaft mit Volt zu erfahren, gehen Sie auf https://www.voltactivedata.com/partners/ oder verbinden Sie sich mit Stephanie auf LinkedIn.

INFORMATIONEN ZU VOLT ACTIVE DATA

Volt Active Data ermöglicht es Unternehmensanwendungen, Daten im einstelligen Millisekundenbereich aufzunehmen, zu verarbeiten und zu nutzen, um neue Umsatzquellen zu erschließen und Umsatzverluste zu verhindern. Mit branchenführenden Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzen, Gaming und vielen anderen Branchen ist die Volt-Plattform perfekt dafür aufgestellt, die Go-to-Technologie für jedes Unternehmen zu sein, das die Vorteile von 5G, IoT und was auch immer als nächstes kommt, voll ausschöpfen möchte.

