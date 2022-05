SKYPAD eröffnet Büro in Paris, Frankreich

New York (ots/PRNewswire) - Sky I.T. Die Gruppe, die Heimat der B2B-SaaS-Plattform SKYPAD, hat heute die Eröffnung ihres neuen Büros in Paris, Frankreich, bekannt gegeben. Das Büro wurde kürzlich eröffnet und befindet sich in Issy-les-Moulineaux, der fortschrittlichsten Stadt der Informations- und Kommunikationstechnologien in Paris. Der Hauptsitz bleibt in New York City, New York.

Als weltweit führender Anbieter von Product Performance Analytics für große globale Einzelhändler und Marken war es einfach sinnvoll, ein Büro zu eröffnen, um den europäischen und internationalen Markt zu bedienen. Europa war schon immer einer der Schwerpunktmärkte für SKYPAD. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach schnelleren Einblicken und Transparenz bei Sell-Through-Daten zwischen Händlern und Lieferanten stellt dieses neue Büro die strategische Expansion für weiteres Wachstum in Übersee dar.

Mit dem Pariser Büro hat Sky I.T. Die Gruppe möchte ihr aktuelles Portfolio an europäischen und internationalen Partnern unterstützen, darunter Marken wie Balmain, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Bottega Veneta, The Row und Rag & Bone. Diese Unternehmen und viele andere, die SKYPAD nutzen, haben Headoffices in Europa.

Ein Büro mit größerer Nähe zu aktuellen und potenziellen internationalen Kunden sollte für alle Parteien viel bequemer sein. Das neue Büro ermöglicht Sky I.T. Gruppe, um ein zusammenhängendes Service-Netzwerk zu schaffen und ihre SKYPAD-Service-Fähigkeiten mit dieser Region weiter zu stärken.

Gil Hakami, VP Business Development von Sky I.T. Die Gruppe hatte folgendes zu sagen: "Wir hatten eine so erstaunliche Resonanz mit der Einführung von SKYPAD auf dem US-Markt, wir wollten unsere Expertise auch auf dem europäischen Markt anbieten. Unser Fokus lag schon immer darauf, die Beziehung zwischen Händlern und Marken weiterzuentwickeln. SKYPAD hat dies in den USA bewiesen, daher sind wir zuversichtlich, dass die EU folgen wird."

Informationen zum SKYPAD Die SKYPAD-Plattform unterstützt die Zusammenarbeit der bekanntesten Marken der Welt mit den führenden Einzelhändlern auf der ganzen Welt. SKYPAD nutzt Automatisierung und Self-Service-Reporting und bietet Einblicke in Trends auf Produkt- und Standortebene, die Planungs-, Prognose- und Lieferkettenentscheidungen vorantreiben und das Einkaufserlebnis der Verbraucher verbessern.

Heute bedient SKYPAD über 4.000 Nutzer von über 2.000 Marken in verschiedenen Branchen und geografischen Regionen. Zu unserem Kundenportfolio von Branchenführern gehören Gucci, Prada, Tory Burch, Burberry und L'Oréal. SKYPAD unterstützt Sell-Through-Daten in verschiedenen Quellformaten von 350+ der weltweit führenden Einzelhändler, darunter Nordstrom, Saks, El Corte Ingles, Selfridges, Printemps und Galeries Lafayette.

Besuchen Sie: www.skyitgroup.com Kontakt: marketing @ skyitgroup.com

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1087661/SKYPAD _Logo.jpg