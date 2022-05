AVISO: Gedenken am ehemaligen Appellplatz Gusen

Mit einem Gedenkakt am 4. Mai 2022, dem Vorabend des 77. Jahrestages der Befreiung, erinnert die KZ-Gedenkstätte Mauthausen an alle Opfer des Konzentrationslagers Gusen

Wien (OTS) - Am 4. Mai, dem Vorabend des Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gusen, gedenken Vertreterinnen und Vertreter der Opferländer und Opfergruppen, Überlebenden-Organisationen und regionale Gedenkinitiativen gemeinsam mit der österreichischen Staatspitze der Toten des Konzentrationslagers Gusen. Die Republik Österreich wird vertreten durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler und weitere Mitglieder der Bundesregierung. Im Zentrum steht die Erinnerung an die mehr als 35.000 in Gusen ermordeten Menschen. Rund 70.000 Gefangene aus fast 30 Nationen waren zwischen 1940 und 1945 in diesem Zweiglager des KZ Mauthausen inhaftiert.

Ort des Gedenkakts ist der ehemalige Appellplatz des Konzentrationslagers Gusen. Dieser wurde vor kurzem von der Republik Österreich gemeinsam mit weiteren Grundstücken am ehemaligen Lagergelände angekauft. In den kommenden Jahren sollen diese Grundstücke unter Einbindung von internationalen, nationalen und regionalen Interessensgruppen gestaltet und in die bestehende Gedenkstätte Gusen integriert werden. Mit dem Gedenkakt signalisiert die Bundesregierung, dass die Republik ihrer Verantwortung für ein würdiges Gedenken an das Konzentrationslager Gusen und dessen Opfer nachzukommen bereit ist.

Im Anschluss an den Gedenkakt am ehemaligen Appellplatz wird beim Memorial Gusen in Kooperation mit dem Ars Electronica Center Linz die Licht- und Klanginstallation #eachnamematters gezeigt. Dabei werden die Namen der Opfer des KZ-Systems Mauthausen-Gusen an die Außenmauer des Memorials projiziert und zugleich verlesen. Die Installation wird auch am 5. und 6. Mai jeweils nach Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht zu sehen sein.

Zwtl.: Eckdaten

Wann: 4. Mai 2022

18:20 Uhr Offizielles Gedenken beim Sarkophag in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen

19:20 Uhr Abfahrt nach Gusen

19:30 Uhr: Gedenken am ehemaligen Appellplatz und erstmalige Begehung der Grundstücke in Gusen/Langenstein

20:30 Uhr: Lichtinstallation #eachnamematters vor dem Memorial Gusen

Wo: Appellplatz KZ Gusen, 4222 Langenstein

