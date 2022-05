AVISO: NEOS-PK: "So viel kostet uns die Korruption pro Jahr". Morgen, Mittwoch, 10 Uhr

Mit dem stv. Klubobmann Gerald Loacker und Friedrich Schneider, em. Univ. Prof. an der JKU Linz

Wien (OTS) - Anlässlich der Eintragungswoche für das Antikorruptionsvolksbegehren präsentiert der stv. NEOS-Klubobmann Gerald Loacker gemeinsam mit dem emeritierten Universitätsprofessor em.Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Friedrich Schneider (Research Institute of Banking and Finance an der Johannes Kepler Universität Linz) Berechnungen der jährlichen Kosten der Korruption für die österreichische Volkswirtschaft.

Die Pressekonferenz findet in den neuen Räumlichkeiten des NEOS Parlamentsklubs in der Hansenstraße 3, 3. OG, statt

NEOS-PK: "So viel kostet uns die Korruption pro Jahr"

Datum: 04.05.2022, 10:00 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub

Hansenstraße 3, 1010 Wien, Österreich

