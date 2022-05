Norbert Hofer zu Tag der Pressefreiheit: „Freiheit ist Grundbaustein der Demokratie“

Abrutschen im Pressefreiheitsindex ist Mahnung an Politik und Medien zugleich

Wien (OTS) - „Eine freie Presse ist einer der Grundpfeiler einer freien Gesellschaft. Der Schutz der Pressefreiheit muss daher für alle politischen Akteure hohe Priorität haben.“, so der Dritte Nationalratspräsident Ing. Norbert Hofer anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit. „Es ist eine Kernaufgabe der Politik, die Grundlagen für eine unabhängige und kritische Medienlandschaft zu schaffen. Zugleich muss die selbstbewusste Wahrnehmung dieser Freiheiten auch durch die Medien selbst erfolgen.“

Leider sei es in Österreich zu häufig der Fall, dass sich die enge personelle Verbandelung zwischen Politik und Medien negativ auf die Qualität der journalistischen Kontrolle niederschlage, mahnt Hofer: „Die demokratischen Institutionen sind immer nur so stark wie das Vertrauen der Bürger in ihre Funktionsfähigkeit. Hier tragen alle Beteiligten eine besondere Verantwortung.“

Wo Meinungsfreiheit bedroht ist, ist auch Pressefreiheit bedroht

„Pressefreiheit und Meinungsfreiheit bedingen sich gegenseitig – das eine gibt es nicht ohne das andere. Ich würde mir vor diesem Hintergrund wünschen, dass Medien die Freiheit nicht nur dann verteidigen, wenn sie selbst von Repressionen betroffen sind, sondern auch dort, wo andere Menschen um ihre freie Meinungsäußerung kämpfen müssen.“, appelliert der Dritte Nationalratspräsident.

„Eine vitale Demokratie lebt auch davon, dass der gedankliche Austausch und der Wettstreit der Ideen möglichst wenigen Beschränkungen unterliegt. Nur so ist es möglich, das gesellschaftliche Zusammenleben produktiv weiterzuentwickeln und den sozialen Frieden zu bewahren.“, so Hofer abschließend.

