„Eurovision Song Contest“: LUM!X feat. Pia Maria auf City Tour durch Turin

Der ESC 2022 online und Teletwitter im ORF TELETEXT

Wien (OTS) - LUM!X zeigte Pia Maria seine ehemalige Heimatstadt: Nach dem ersten Probentag stand für Österreichs Song-Contest-Duo ein City Trip durch Turin auf dem Programm. LUM!X, der kurzzeitig in der Stadt im Nordwesten Italiens gelebt hat, führte Pia Maria und die österreichische Delegation zu Turins schönsten Plätzen und durch das historische Stadtzentrum. Auf seiner Tour zeigte er u. a. die Basilica di Superga, mit einem der schönsten Ausblicke über die Stadt, die Steinbogen-Brücke Ponte Vittorio Emanuele I, die Mole Antonelliana, ein Wahrzeichen der Stadt, und die Piazza Castello mit den beiden Königspalästen Palazzo Madama und Palazzo Reale. Den Nachmittag ließen LUM!X und Pia Maria dann bei „caffè e dolci“ im Stadtzentrum Turins ausklingen.

LUM!X: „Gestern Nachmittag waren wir in Turin unterwegs, also in meiner ehemaligen Heimat. Und es war richtig toll, die schönsten Orte Turins wieder zu besuchen und herzuzeigen. Das hat mir viele Throwback-Vibes gegeben und schöne Erinnerungen wieder hochgebracht.“ Auch Pia Maria hat den Nachmittag genossen: „Der Citytrip war voll cool, wir haben megaviele schöne Orte gesehen. Und eines des Highlights war für mich der total schöne Ausblick über die ganze Stadt von der Basilica di Superga aus.“ Fotos von LUM!X und Pia Marias Tour durch Turin sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Der „Eurovision Song Contest“ 2022 im Internet

ORF.at liefert schon jeweils vorab alles Wissenswerte über die Semifinal-Shows am 10. und 12. Mai wie auch für das große Finale am Samstag, dem 14. Mai. Der ORF.at-Liveticker zum Live-Stream steht dann während der drei TV-Shows bereit und berichtet laufend und multimedial über das Geschehen vor und hinter der Bühne in Turin. Selbstverständlich lässt ORF.at den ESC auch im Nachhinein ausführlich Revue passieren.

Fans können auch via TVthek-Stream live dabei sein, außerdem gibt es umfassende Video-on-Demand-Angebote im Rahmen eines eigenen Themenschwerpunkts. Und wer nochmal nachsehen und -hören will, mit welchen Songs und Interpreten Österreich in den vergangenen Jahrzehnten dabei war, der wird im ORF-TVthek-Archiv „Österreich beim Song Contest“ fündig.

Teletwitter im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Der ORF TELETEXT bietet den Song-Contest-Fans mit dem „Teletwitter“ wieder ein ganz spezielles Service, denn auch heuer wird während der Semifinal-Shows und dem Finale im ORF TELETEXT wieder getwittert. Aus den auf Twitter (Hashtag #ESCORF) geposteten Kommentaren wählt die Teletext-Redaktion besonders interessante oder originelle Tweets aus. Über Seite 780 des ORF TELETEXT können diese dann am unteren TV-Bildschirmrand – ähnlich wie Untertitel – eingeblendet werden, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer die TV-Show mitverfolgen und gleichzeitig Fan-Kommentare mitlesen können. Aus technischen Gründen sind dabei Tweets mit Bildern oder Links ausgeschlossen, für die Veröffentlichung können nur Beiträge mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf ORF TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen, auch zum Abruf auf Set-Top-Boxen, bei denen Untertitel und damit auch der Teletwitter nur im Untertitelungsmenü der Box angewählt werden müssen. Laufende Berichterstattung über den heurigen ESC finden Fans außerdem im ORF TELETEXT im Magazin „Kultur und Show“ (Seiten 107, 110 bzw. ab 190).

Der weitere Fahrplan von LUM!X feat. Pia Maria bis zum ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Mittwoch, 4. Mai: Zweite Probe in Turin (16.25 Uhr) und anschließende Pressekonferenz (17.35 Uhr)

Sonntag, 8. Mai: Roter Teppich und offizielle Eröffnung des ESC 22 Montag, 9. Mai: Generalprobe zum ersten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Dienstag, 10. Mai: ESC 2022 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13) ab 21.00 Uhr, live in ORF 1

