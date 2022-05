Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Wien Energie muss einen Teil der Gewinne weitergeben

Wien (OTS) - Anlässlich der gestern präsentierten Gewinn-Zahlen der Wien-Energie fordern die Grünen Wien, dass die Wien-Energie einen Teil dieser Gewinne weitergibt. Konkret erneuern die Grünen ihre Forderung nach einem Energiegutschein von 100 Euro für Einpersonenhaushalte plus 25 Euro je weiterer:m Haushaltsangehörigen für alle Wiener Privathaushalte.

”Das leistbare Leben in Wien ist derzeit für viele Menschen in Gefahr. Die extrem stark steigenden Preise betreffen auch die breitere Mittelschicht und alle Lebensbereiche“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer.

Die beiden Parteivorsitzenden Peter Kraus und Judith Pühringer begrüßen, dass die Wien-Energie in die Unabhängigkeit von Öl und Gas investieren will. „Das schließt aber nicht aus, dass auch den Menschen in der Stadt in diesen schwierigen Zeiten unter die Arme gegriffen wird“, so Kraus.

Neben einem Energiegutschein für alle Wiener:innen fordern die Grünen Wien auch eine temporäre Gratis-Jahreskarte für 3 Monate sowie ein Aussetzen der Mietanhebung für alle 220.000 Wiener Gemeindewohnungen.

