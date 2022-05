Währing: Neue Schau „150 Jahre Wiener Cottage Verein“

Von 5. Mai bis 10. Oktober im Bezirksmuseum 18, Eintritt frei

Wien (OTS/RK) - Seit 1872 besteht der „Wiener Cottage Verein“, der heuer sein 150-Jahre-Jubiläum feiert. Im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) zeigen die ehrenamtlich agierenden Bezirkshistoriker*innen eine neue Sonder-Ausstellung, die den Titel „150 Jahre Wiener Cottage Verein“ trägt. Zu besichtigen ist die Schau von Donnerstag, 5. Mai, bis Montag, 10. Oktober.

Die frei zugängliche Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag, 5. Mai, beginnt um 17.00 Uhr. Vielerlei Postkarten, Texte, Bilder und weitere Exponate erinnern an die Vereinsgründung und geben Auskunft über die Villen im Cottage-Viertel, über den Cottage-Eislaufverein und über manch andere Schwerpunkte. Der Eintritt ist kostenlos. Die Museumsleute freuen sich aber über Spenden. Besucher*innen sollen die aktuellen Corona-Vorgaben einhalten. Betrachten kann das Publikum die Sonder-Ausstellung jeweils am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr), am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Montag (10.00 bis 12.00 Uhr). Information: Telefon 4000/18 127 (während der Öffnungszeit). Kontaktaufnahme per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

Ein interessantes Buch begleitet die Ausstellung. Das Werk mit dem Titel „Das Wiener Cottage: Der Traum vom gesunden Wohnen“ (Herausgeber: Heidi Brunnbauer/Erich Stöger) hat einen Umfang von 374 Seiten. Die Publikation des „Wiener Cottage Vereines“ kostet 48 Euro (ISBN-13: 978-3200081963). Angeboten wird der Band im Museum und im Fachhandel. Anfragen an den Verein: E-Mail sekretariat@cottageverein.at und Telefon 367 53 53.

Allgemeine Informationen:

Wiener Cottage Verein: www.cottageverein.at

Wiener Cottage-Verein (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wiener_Cottage-Verein

Cottageviertel (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Cottageviertel

Bezirksmuseum Währing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

