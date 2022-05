Gesundheitsministerium: Händehygiene ist immer noch eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen Infektionen

Internationaler Tag der Händehygiene findet am 5. Mai statt

Wien (OTS) - Händehygiene ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um die Ausbreitung von Krankheitserregern zu reduzieren, Infektionen - einschließlich des COVID-19-Virus - vorzubeugen und der steigenden Zahl antibiotikaresistenter Keime in medizinischen Einrichtungen entgegen zu wirken. Den diesjährigen Internationalen Tag der Händehygiene stellte die Weltgesundheitsorganisation WHO unter das Motto „Unite for safety: clean your hands“ – er richtet sich vor allem an das im Gesundheitswesen beschäftigte Personal.

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz veranstaltet in Koordination mit der Nationalen Referenzzentrale für Gesundheitssystem-assoziierte Infektionen und Krankenhaushygiene am 3. Mai das jährliche Symposium anlässlich des Internationalen Tages der Händehygiene. Gesundheitsminister Johannes Rauch weist im Rahmen der Veranstaltung darauf hin, dass Händehygiene immer noch eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen Infektionen ist. PD DDr. Reinhild Strauß, MSc, Abteilungsleiterin im Ministerium, gratulierte dem LKH Villach dafür, dass sie als erstes Krankenhaus in Österreich den „European Hand Hygiene Excellence Award“ der WHO für seine umfangreichen und kreativen Maßnahmen im Bereich der Händehygiene gewonnen haben.

