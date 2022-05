a&o Rotterdam City: Europas größte Hostelkette eröffnet zweites Haus in den Niederlanden

Das neue a&o Hostel mit 118 Zimmern liegt 10 Gehminuten vom Bahnhof Rotterdam Centraal entfernt. Es entstand in Kooperation mit dem Wiener Immobilien Unternehmen JPI Hospitality.

Wien/Berlin (OTS) - Die a&o Hostels sind weiter auf Expansionskurs: Zum 1. Mai hat die größte Hostel-Kette Europas das Hotel Rotterdam City übernommen. Der Betrieb als neues a&o Rotterdam City läuft nahtlos weiter. Schrittweise Umbau- und Renovierungsarbeiten sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Mit rund 120 Zimmern wird es nach Amsterdam der zweite a&o-Standort in den Niederlanden sein.

Oliver Winter, CEO und Gründer von a&o: „Wir halten Wort: Benelux steht auf unserer Wunsch-Liste ganz oben – jetzt haben wir mit Rotterdam einen 100-prozentigen a&o-Standort gewinnen können.“ Der Mietvertrag läuft über 20 Jahre, zuzüglich zweifacher Option auf Verlängerung um je fünf weitere.

Eigentümerin des Objekts ist die österreichische JPI Hospitality Advisory GmbH mit Sitz in Wien. Gebhard Schachermayer, Geschäftsführer und Chief Asset Manager: „Mit dem Ankauf des Hotels Rotterdam ist es JPI Hospitality gelungen, ihr Hotelportfolio in einer aufstrebenden Wunschdestination zu erweitern. Wir freuen uns, mit a&o Hostels den idealen Betreiber für diesen Standort gefunden zu haben.“

Wachstum durch Übernahmen



40 Standorte in neun Ländern machen a&o zu Europas führender Hostel-Marke. Zentrale Lage und sehr gute Erreichbarkeit sind typisch für alle Standorte. Das a&o Rotterdam City liegt knapp zehn Gehminuten vom Rotterdamer Centraal, dem Hauptbahnhof, entfernt, und nur einen Kilometer vom Stadtzentrum. Rotterdam entspricht exakt der Strategie des Unternehmens, „bevorzugt durch Ankäufe bzw. Übernahme bestehender Hostels oder Budget-/Mittelklassehotels“ zu wachsen, erläutert James Simmonds. Der 42-Jährige ist neuer CIO und zusammen mit seinem Team für die Europa-Expansion von a&o verantwortlich. Vier neue Häuser konnten in den vergangenen zwei Jahren trotz Pandemie neu eröffnen – Rotterdam gibt nun den Startschuss für die versprochene „bewusste und lebhafte Expansion“.



Europäische Metropolen auf der „Short List“

Erst vor wenigen Wochen hat a&o seinen eigenen langjährigen Standort am Berliner Hauptbahnhof gekauft; jetzt sichert sich das Unternehmen als Mieterin eine zentrale Rolle in Südhollands trendiger Hafenstadt mit ihren mehr als 650.000 Einwohnern.

Weiteres starkes Wachstum in Europa ist geplant: Insbesondere Metropolen wie Madrid, Rom, London, Paris und Brüssel stehen weit oben auf der „Short List“. Auch in Österreich, wo die Kette aktuell mit insgesamt fünf Standorten in Wien, Graz und Salzburg vertreten ist, möchte a&o weiter wachsen. Hier hat man vor allem auf Linz und Innsbruck ein Auge geworfen. Langfristige Pacht-/Mietverträge sollen ebenso wie Ankäufe solche Standorte sichern, die sich durch ausgezeichnete ÖPNV-Anbindung an das Stadtzentrum auszeichnen.

