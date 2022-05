Reminder IT-Kolloquium 2022: 5G als Basis der Digitalisierung – Anwendungen, Chancen und Ausblick auf 6G

Wien (OTS) - 5G, die fünfte Generation der Kommunikationsnetze, ist mittlerweile allgemein öffentlich verfügbar. Das Informationstechnische Kolloquium am 17. Mai widmet sich industriellen Anwendungen von 5G. Hochkarätige Vortragende aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werfen außerdem einen Blick in die Zukunft – auf 6G.

Wirtschaftsvertreter:innen und Forschende präsentieren im Rahmen des IT-Kolloquiums konkrete Anwendungsbeispiele, die den Nutzen von 5G belegen: eine extrem geringe Fehlerrate und niedrige Latenz sowie die Vernetzung von Dingen bei sehr geringem Stromverbrauch. Zur Sprache kommen aber auch die technischen Grenzen von 5G und damit die Forschungsziele für das zukünftige 6G.

Kostenfreie Veranstaltung für Fachpublikum



Das Informationstechnische Kolloquium ist eine Veranstaltung des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik in Kooperation mit dem AIT Austrian Institute of Technology und der Technischen Universität Wien. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten aus dem Umfeld der Informations- und Kommunikationstechnik. Nach den Vorträgen gibt es die Möglichkeit zur Diskussion.

Das IT-Kolloquium findet am 17. Mai 2022 von 9.00 bis 14.00 Uhr im Haus der Ingenieure in Wien statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und nach Anmeldung online oder in Präsenz möglich. Information und Anmeldung: www.ove.at



Programm IT-Kolloquium 2022

Video-Grußbotschaft Bundesministerin Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 5G als Basis der Digitalisierung und Ausblick auf 6G

Thomas Zemen, AIT Austrian Institute of Technology

Franz Ziegelwanger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Karim Taga, Arthur D. Little Austria GmbH

Ivona Brandic, TU Wien

Andreas Müller, Robert Bosch GmbH und 5G-ACIA

Hans-Peter Bernhard, SAL Silicon Austria Labs GmbH

Andreas Luftensteiner, Kapsch BusinessCom AG

Lena Miglbauer, INS Insider Navigation Systems GmbH

Erich Schlaffer, AT&S Austria Technologie und Systemtechnik AG

Michael Schuster, A1 Telekom Austria AG

Herwig Klima, VERBUND Services GmbH

Moderation: Christoph Mecklenbräuker, TU Wien



Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren für die Unterstützung des IT-Kolloquiums 2022:

AIT Austrian Institute of Technology, TU Wien, TTTech Computertechnik AG, FEEI Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie, Kapsch Business Com, Verbund, Salzburg AG, Wirtschaftskammer Österreich: Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT; FITCE Austria

Über den OVE:



Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normenorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.

IT-Kolloquium 2022

5G als Basis der Digitalisierung – Anwendungen, Chancen und Ausblick auf 6G

Datum: 17.05.2022, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: Haus der Ingenieure, 1. Stock, Anmeldung erforderlich

Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.ove.at

