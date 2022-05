FH Campus Wien: IT-Security-Konferenz mit Legenden der Branche am 2. und 3. Juni

Wien (OTS) - Zu Gast sind unter anderem der an der Harvard Kennedy School lehrende Sicherheits-Experte Bruce Schneier und der Computerwissenschaftler Peter Gutmann von der University of Auckland in Neuseeland. Hört Alexa immer mit? Was weiß mein Smart-TV über mich? Diese und weitere Fragen sind Themen am Publikumstag bei der zweitägigen Konferenz IT-S NOW - Where Research Meets Society an der FH Campus Wien. Die Veranstaltung richtet sich an Forscher*innen und Verbraucher*innen, um aktuelle Themen der IT-Sicherheit zu diskutieren.

2. Juni 2022: Expert*innen-Tag mit Keynotes von Bruce Schneier und Peter Gutmann

Am Expert*innen-Tag dreht sich alles um die aktuelle Sicherheitsforschung im Bereich IoT. Die Keynotes vor Ort halten der international renommierte Sicherheits-Experte Bruce Schneier und der Computerwissenschaftler Peter Gutmann. Expert*innen werden aktuelle Arbeiten, Forschung und Entwicklungen zum Thema IoT-Security vorstellen und diskutieren. Von Bluetooth Pentesting über Smart Meter Hacks bis Incident Response – am Branchentag für Forschung und Industrie führen Expert*innen in Workshops durch praktische Lektionen in Sachen IoT-Security.

3. Juni 2022: Publikumstag zur IT-Sicherheit im Alltag

Den Publikumstag eröffnet Manuel Koschuch, Lehrender und Forscher im Masterstudiengang IT-Security mit der Keynote „Komplexe Sicherheitsvorgaben und umständliche Applikationen?“ Er zeigt schlechte Beispiele aus der Praxis und macht Mut, dass eben doch nicht immer die Benutzer*innen an allem schuld sind. Der Publikumstag richtet sich an alle Interessierten, die mehr über IT-Sicherheit im Alltag wissen und sich mit Fachleuten austauschen möchten: Hört Alexa immer mit? Was weiß mein Smart-TV über mich? Was ist Passworthygiene und stinkt mein eigenes Passwort schon? Ist Bluetooth wirklich gefährlich? Gemeinsam wird mit Mythen aufgeräumt sowie Bewusstsein und Sicherheit geschaffen. In Vorträgen und offenen Q&A-Sessions beantworten Expert*innen alle Fragen. In Workshops sammeln Besucher*innen praktische Erfahrungen – von SmartHome Hacking bis zur Passwortsicherheit.

Programm und Anmeldung

Der Besuch der IT-S NOW Konferenz ist kostenlos. Für den Expert*innen-Tag wird um Anmeldung gebeten. Alle Infos und Anmeldung auf https://its-now.science/

Wer schon einen Vorgeschmack auf die Veranstaltung möchte, hört sich die neue neunmalklug Podcast-Folge mit Silvia Schmidt, Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums für IT-Security sowie Lehrende und Forschende an der FH Campus Wien, an.

Masterstudium IT-Security

Datensicherheit ist nicht nur eine technische, sondern auch eine menschliche Frage. Studierende des Masterstudiums IT-Security behandeln beide Aspekte. Sie erhalten das Handwerkszeug, Schwachstellen in IT-Systemen zu erkennen, diese zu schließen und damit künftige Angriffe zu verhindern. Die enge Zusammenarbeit des Studiengangs mit dem FH-eigenen Kompetenzzentrum für IT-Security sichert Studierenden einen entscheidenden Wissensvorsprung. Dazu gibt es die Möglichkeit, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten.

