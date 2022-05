mumok: Bekanntgabe der Short-List für das Vordemberge-Gildewart Stipendium 2022

20 Künstler*innen unter 35 Jahren mit Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Österreich für eine der höchstdotierten Nachwuchsförderungen in Europa nominiert

Kunstpreise und -stipendien sind extrem wichtig für Künstler*innen. Neben der öffentlichen Aufmerksamkeit, von der alle Nominierten profitieren, erleichtert der Preis natürlich die ökonomische Situation des/der Gewinner*in – zumal, wenn es sich um ein dermaßen hoch dotiertes Stipendium handelt“, so Karola Kraus, Direktorin des mumok. „Umso mehr freuen wir uns, dass es gelungen ist, die Stiftung heuer von einer Kooperation mit dem mumok zu überzeugen. Karola Kraus, Direktorin mumok

Wien (OTS) - Einmal jährlich vergibt die Stiftung Vordemberge-Gildewart ein mit 60.000 Schweizer Franken (ca. 58.000 Euro) dotiertes Arbeitsstipendium an junge Künstler*innen unter 35. Damit gehört das Vordemberge-Gildewart Stipendium zu den höchstdotierten Nachwuchsförderungen in Europa.

Short-List 2022

Für das Stipendium 2022 wurden Ilkin Beste Çirak + Nigel Gavus, Rehema Chachage, Lukas Gritzner, Jojo Gronostay, Flora Hauser, Aklima Iqbal, Ana Likar, Irina Lotarevich, Marlene Maier, Theodor Maier, Cecilie Nørgaard, Anne Schmidt, Myles Starr, Miriam Stoney, Laurence Sturla, Huda Takriti, Anna Tje, Johanna Charlotte Trede, Valentina Triet und Antoinette Zwirchmayr nominiert.

Auswahlverfahren 2022 mit mumok als organisatorischem Partner

Die/der Stipendiat*in wird jährlich von einer unabhängigen internationalen Jury auf Grundlage einer Gruppenausstellung ausgewählt, welche die Stiftung gemeinsam mit einer europäischen Kunstinstitution organisiert. Heuer bereitet das mumok als organisatorischer Partner die Vergabe des Stipendiums 2022 vor.

„ Kunstpreise und -stipendien sind extrem wichtig für Künstler*innen. Neben der öffentlichen Aufmerksamkeit, von der alle Nominierten profitieren, erleichtert der Preis natürlich die ökonomische Situation des/der Gewinner*in – zumal, wenn es sich um ein dermaßen hoch dotiertes Stipendium handelt“, so Karola Kraus, Direktorin des mumok. „Umso mehr freuen wir uns, dass es gelungen ist, die Stiftung heuer von einer Kooperation mit dem mumok zu überzeugen. “

Damit geht das Preisgeld 2022 an ein*e Künstler*in mit Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Österreich, da jährlich die regionale junge Kunstszene der kooperierenden Institution im Fokus steht.

Um einen möglichst umfassenden Überblick über die wesentlichen künstlerischen Positionen in diesem Bereich zu gewinnen, hat das mumok renommierte Künstler*innen und Kunstwissenschaftler*innen, die an hiesigen Kunstschulen tätig und mit jüngeren künstlerischen Entwicklungen bestens vertraut sind, eingeladen, mögliche Teilnehmer*innen für die Ausstellung vorzuschlagen. Aus der so entstanden Long-List mit 83 Nennungen wurden anschließend von den Kurator*innen des mumok die finalen 20 Teilnehmer*innen bestimmt.

„nominiert …“ Vordemberge-Gildewart Stipendium 2022

Die Ausstellung (2. Juni bis 3. Juli 2022) präsentiert die Short-List der nominierten Künstler*innen, wobei die Auswahl der gezeigten Werke oder Werkserien durch die Künstler*innen selbst erfolgt.

Im Rahmen der Eröffnung am 1. Juni 2022 im mumok gibt die Vorsitzende der Jury den/die Stipendiat*in bekannt.

Die Stiftung

Die Stiftung Vordemberge-Gildewart wurde 1981 testamentarisch von Ilse Engelina Vordemberge, geborene Leda, der Witwe des Künstlers Friedrich Vordemberge-Gildewart, in der Schweiz gegründet. Ziel der Stiftung ist es, das künstlerische Werk von Friedrich Vordemberge-Gildewart zu erhalten und in seinem Sinne junge bildende Künstler*innen zu fördern.

In Zusammenarbeit mit namhaften Institutionen in ganz Europa werden jedes Jahr junge Künstler*innen zum Wettbewerb eingeladen. Seit 1983 vergab die Stiftung auf diesem Weg 37 Stipendien.

Website der Stiftung

Friedrich Vordemberge-Gildewart

Friedrich Vordemberge-Gildewart (* 17. November 1899 in Osnabrück als Friedrich Vordemberge; † 19. Dezember 1962 in Ulm) war ein deutscher Grafiker, Maler und Bildhauer. Sein Nachlass, bestehend aus Kunstwerken, schriftlichen und fotografischen Dokumenten sowie seiner Bibliothek, befindet sich seit 1997 im Museum Wiesbaden.

Friedrich Vordemberge-Gildewart war Teilnehmer der documenta 1 (1955) und der documenta II (1959) in Kassel.

Weiterführende Informationen: https://vordemberge-gildewart.eu/theartist/biography/

TERMINE

„nominiert…“ Vordemberge-Gildewart Stipendium 2022

Laufzeit 2. Juni bis 3. Juli 2022

Eröffnung und Bekanntgabe des/der Stipendiat*in: Vordemberge-Gildewart Stipendium 2022

Datum: 01.06.2022, 18:00 - 21:00 Uhr

Ort: mumok

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Presserundgang: "nominiert..." Vordemberge-Gildewart Stipendium 2022

Datum: 01.06.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: mumok

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Katharina Murschetz (Leitung), Katharina Kober

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43-1-52500-1400, 1309

presse @ mumok.at

www.mumok.at