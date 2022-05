Österreichische Kinderwelt unterstützt Mental Health Kampagne „Gut und selbst“

Wien (OTS) - Mehr als 50 % der Jugendlichen in Österreich leiden an depressiven Symptomen. Jeder sechste Jugendliche überlegt, sich umzubringen. Diese dramatischen Ergebnisse hat die Donau Uni Krems in einer Studie aus 2021 veröffentlicht. Zu diesen alarmierenden Werten hat auch die Coronavirus-bedingte Isolation der Jugendlichen beigetragen.



Dagegen muss man etwas tun, und zwar jetzt!

Die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden und muss zur obersten Priorität werden. „Denn die Kinder und Jugendlichen von heute sind unsere Zukunft und schon jetzt ein essentieller Teil unserer Gesellschaft. Dieser Altersgruppe muss geholfen werden – und das jetzt und nicht erst morgen!“, fordert Julia Wagentristl, Obfrau der Österreichischen Kinderwelt.



Von 2. bis 9. Mai Volksbegehren unterstützen!

Jede und jeder, die oder der das Jugendvolksbegehren unterschreibt, setzt ein Zeichen für die Dringlichkeit und Wichtigkeit des Themas und leistet einen Beitrag zur Aufklärung in der Bevölkerung. „Als Österreichische Kinderwelt unterstützen wir das Volksbegehren und die Initiative – damit die mentale Gesundheit, eine selbstbestimmte Zukunft und somit das Leben von Kindern und Jugendlichen gerettet werden“, so Wagentristl abschließend.



