Saxophon-Quartett am 5. Mai im Amtshaus Brigittenau

Reservierungen: maly.christine@aon.at und 0664/19 44 208

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Vereins „Kulturforum Brigittenau“ gastiert das ausgezeichnete Saxophon-Quartett „4 Will Drive“ am Donnerstag, 5. Mai, im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10). Das Konzert geht ab 19.30 Uhr im Festsaal des Amtsgebäudes über die Bühne. Der Titel des Programmes lautet „Glenn Miller & Nachbarn“. Unter dem Motto „Swing, Rag & Rhythmus“ erklingen an diesem Abend gekonnt arrangierte Stücke von Glenn Miller, Count Basie, Fats Waller und anderer unvergessener Musik-Größen. Auch bekannte Musical-Melodien dürfen nicht fehlen. Die Mitwirkenden haben eine universitäre Ausbildung absolviert. Für den Auftritt am Donnerstag geben die 4 Saxophonist*innen ein Versprechen ab: „Da geht die Post ab!“. Der Eintritt ist frei.

Spenden des Publikums nimmt das ehrenamtlich wirkende Team des „Kulturforums Brigittenau“ gerne entgegen. Besucher*innen des Saxophon-Konzerts im Amtshaus auf dem Brigittaplatz haben sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten. Außerdem bittet der Verein um Platz-Reservierungen: Telefon 0664/19 44 208, E-Mail maly.christine@aon.at. Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Infos über andere geförderte kulturelle Angebote: Telefon 4000/20 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau), E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Saxophon-Quartett „4 Will Drive“ (LCI Agentur): www.lci-agentur.at/4willdrive.htm

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

