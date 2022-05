Weidinger: FPÖ "Weltmeister" der Scheinempörung

Kärntner ÖVP-Abgeordneter zu den wüsten Entgleisungen von Abg. Ragger auf geheimen Tonband-Aufnahmen

Wien (OTS) - "Die nun zu Tage getretene Geisteshaltung der FPÖ in Kärnten belegt einmal mehr, dass die Freiheitlichen 'Weltmeister' der Scheinempörung sind, während im vermeintlich stillen Kämmerlein derb vom Leder gezogen wird", hält der Kärntner ÖVP-Abgeordnete Peter Weidinger fest. Klar sei, so Weidinger, dass ein korrekter und respektvoller Umgang keine Couleur haben dürfe, "sondern eine der wesentlichen Anforderungen an Volksvertreterinnen und Volksvertreter ist". Das gelte für alle Parteien, "und wir alle sind dazu angehalten, die zwischenmenschliche Kultur wieder zu verbessern und höhere Maßstäbe anzusetzen". Die Inhalte des nun veröffentlichten Tonbandmitschnittes aus der seinerzeitigen FPÖ-Präsidiumssitzung seien scharf zu verurteilen, jedoch "zeugen heimliche Ton-Mitschnitte auch nicht gerade von gutem Stil". Das sagte heute, Dienstag, der Kärntner ÖVP-Abg. Peter Weidinger.

Weidinger bezieht sich konkret auf einen geheimen Tonband-Mitschnitt einer Präsidiumssitzung der Kärntner FPÖ vom 17. Jänner, wo sich Ragger gegen einen Untersuchungsausschuss zum Flughafen aussprach. Ragger beschimpfte dabei den Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung Martin Payer und ritt auch wüste Schimpfattacken gegen die ÖVP.

"Anscheinend findet eine Wortwahl, die zutiefst menschenverachtend und abzulehnen ist, die Zustimmung innerhalb der FPÖ, solange sich die blauen Granden in ihren Gremien unter sich wähnen. Damit ist die Scheinmoral, der gerne in freiheitlichen Presseaussendungen gehuldigt wird, wenn es um die Bewertung der politischen Mitbewerber geht, als solche entlarvt", schloss Weidinger. (Schluss)

