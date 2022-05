VP-Mahrer ad Demos: Schäden in Millionenhöhe!

VP-Wien begrüßt die Forderung der Wirtschaftskammer Wien, Demo-Routen neu zu regeln und Fokus von der Innenstadt wegzulenken.

Wien (OTS) - Die Wienerinnen und Wiener, die in den Innergürtelbezirken leben oder arbeiten, werden seit mittlerweile mehr als zwei Jahren durch Corona-Demonstrationen massiv in ihrer Freiheit und ihren Rechten eingeschränkt. Die als „Kundgebung“ oder auch „Spaziergänge“ bezeichneten Aktionen gipfelten unter anderem in mutwilligen Blockaden mit dem Ziel, möglichst viel zu stören. Die Folgen dieser Demozüge, die sich vor allem an Einkaufssamstagen durch die Wiener Innenstadt geschoben haben und diese so komplett lahmlegten waren Umsatzeinbußen in Millionenhöhe. „Hier hätte konsequent gegengesteuert werden müssen. Wir begrüßen die Forderung der Wirtschaftskammer Wien, die Demo-Routen in Wien neu zu regeln und deren Fokus von der Innenstadt wegzulenken“, so der designierte Landesparteiobmann Karl Mahrer.

Analyse der WK Wien liefert Zahlen – bis zu 70% Umsatzeinbuße durch Demos

Das tatsächliche Ausmaß der finanziellen Folgen war bisher unklar. Eine Analyse der Wirtschaftskammer Wien liefert nun genaue Zahlen. So hätten alleine im Jahr 2021 die Demos, die wöchentlich durch Wien zogen, der heimischen Wirtschaft über 23 Millionen an finanziellen Einbußen gebracht. Auch 300 Arbeitsplätze seien deshalb verloren gegangen oder nicht geschaffen worden. Nun werden auf Basis dieser Analyse weitere rechtliche Schritte geprüft. „Diese Zahlen machen deutlich wie gravierend diese Demonstrationen in die Erwerbsfreiheit und das Eigentum anderer Menschen eingegriffen haben. Es besteht dringender Handlungsbedarf, damit die heimische Wirtschaft nicht noch mehr an Umsatz einbüßen muss“, so Stadtrat Karl Mahrer abschließend.

