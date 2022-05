WIFI Management Forum: Neues Seminarprogramm für die Führungskräfte der Zukunft

50.000 Führungskräfte absolvierten Trainings am Management Forum seit Bestehen − Heute vermitteln 80 TrainerInnen in 100 Seminaren #KompetenzFürMorgen

Wien (OTS) - „Lebenslanges Lernen ist in den Chefetagen von heute nicht die Kür, sondern Pflicht“ − unter diesem Motto erscheint Anfang Mai das neue Seminarprogramm des WIFI Management Forums, der Premium Submarke des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien. Seit der ersten Veranstaltung im Oktober 1999 behauptet sich das WIFI Management Forum am wko campus wien dauerhaft im Spitzenfeld der heimischen Führungskräfteschmieden. In Summe durchliefen 50.000 Führungskräfte aus ganz Österreich Managementtrainings am Management Forum und nutzten die exklusive Plattform, um neue Impulse und Inputs für ihre Karriere zu erhalten.

„Wichtig war und ist, immer das richtige Angebot passend zu den aktuellen Herausforderungen zu finden. Ein Seminar ist nur dann wertvoll, wenn KundInnen damit ihre Ziele besser, schneller, leichter und begeistert erreichen“, ist Forumsleiterin Mag. Sandra Prantner überzeugt. „Wir vermitteln Führungskräften die #KompetenzFürMorgen. Denn die Rolle der Führungskräfte hat sich geändert und wird dies auch weiterhin tun.“

Die neue Generation der Führungskräfte

Führungskräfte wünschen sich Sicherheit und Souveränität im Auftreten. Das bringt bessere Priorisierung der Aufgaben und damit Gelassenheit, die zu einer guten Atmosphäre im Unternehmen beiträgt. Besonders moderne Arbeitsmethoden verlangen Umgang auf Augenhöhe und daher gefestigte Führungspersönlichkeiten. War früher der hierarchische Führungsstil unumstritten, sind heute kritische und eigenverantwortliche MitarbeiterInnen gefragt. Die Führungskraft schafft als „Facilitator“ die optimalen Rahmenbedingungen für effizientes und innovatives Arbeiten. „Vom Vorgesetzten zum Coach und Ermöglicher − genau das ist die Rolle der Führungskräfte heute. Das Management Forum ist der perfekte Bildungspartner, wenn es darum geht, die geforderten Führungsskills zu entwickeln“, sagt Prantner und betont, dass lebenslanges Lernen in einem dynamischen und durch Digitalisierung geprägten Umfeld weiter an Bedeutung gewinnt, um am Ball zu bleiben.

Rüstzeug für die Zukunft

Aktuelle Entwicklungen am Markt rasch aufzugreifen und in Form von Seminaren am Puls der Zeit umzusetzen, ist das Erfolgsrezept des WIFI Management Forums. Themen wie Controlling, Bilanzanalyse, Marketing, Rhetorik, Zeitmanagement, Stimm- und Sprachtraining zählen zu den Dauerbrennern und werden seit der Gründung gerne gebucht. Das Interesse an Seminaren zu Strategie und Digitalisierung, Personal und Organisation, Führung und Recht ist aktuell im Steigen begriffen. In Zukunft werden Angebote zu Nachhaltigkeit, Souveränität und Gelassenheit, Agilität, New Work, Umgang mit Konflikten und Gesprächsführung boomen. Das neue Seminarprogramm mit insgesamt 100 Kursangeboten setzt darüber hinaus auch Schwerpunkte im Bereich Innovation, Persönlichkeitsentwicklung und hybrides Arbeiten.

Lehren und Lernen am Puls der Zeit

Entscheidende Veränderungen zeigten sich in den letzten Jahren auch in der Art des Lernens. Die Trainingsmethoden gehen stärker in Richtung Austausch, Vernetzung und Lerntransfer − das bedeutet, die Themen direkt im Seminar mit praxisrelevanten Fragen zu verknüpfen. Neue Anforderungen verlangen eine neue Trainergeneration: weg vom Vortrag hin zur teilnehmerzentrierten Interaktion mit den KundInnen. Ein Netzwerk aus 80 hochkarätigen TrainerInnen unterstützt Führungskräfte mit großem Erfahrungsschatz, hohem Praxisbezug und praktikablen Werkzeugen für die tägliche Arbeit. Dabei gewinnen Webinare, Podcasts, Kurzimpulse und Follow Ups an Stellenwert zusätzlich zu den klassischen Seminaren und Kurzlehrgängen. Lernkonzepte werden immer stärker individualisiert und auf Personen und Situationen angepasst.

Neben den Präsenzangeboten spielen Online Formate eine bedeutende Rolle: KundInnen können im neuen Seminarprogramm zwischen beiden Formaten wählen und ihr Wunschseminar in Präsenz oder online besuchen. Für Prantner liegen die Vorteile der Live-Online-Variante auf der Hand: „Ohne Anreise treffen die TeilnehmerInnen zu fixen Zeiten mit dem/der TrainerIn im virtuellen Raum zusammen, um gemeinsam Inhalte zu bearbeiten, sich auszutauschen und aktiv zu gestalten. Die Abstände zwischen den Einheiten gewährleisten genügend Reflexionsphasen und eine nachhaltige Transfersicherung. Zusätzlich steht kostenlos die WIFI-Lernplattform zur Verfügung.“ Für KundInnen, die sich für ein Präsenz-Seminar entscheiden, gilt wie bisher: Gratis-Parkmöglichkeit, Vollverpflegung und persönliche Betreuung während des Trainings sowie die Nutzung der Club-Lounge sind inklusive.

Das neue Seminarprogramm: Early-bird-Aktion für Schnellentschlossene

Schnellentschlossene sichern sich so ihren Bonus: Gewünschtes Seminar aus dem neuen WIFI Management Forum Seminarprogramm 2022/23 unter www.wifi.at/managementforum auswählen, in der Buchungsübersicht den Gutscheincode EARLYBIRD22 eingeben und einen Frühbucherbonus in der Höhe von 10 % erhalten. Die Aktion ist gültig für alle Online-Buchungen von 1. Mai bis 30. Juni 2022 (ausgenommen Seminarpakete/Seminarreihen und Veranstaltungen der Wiener Börse Akademie).

