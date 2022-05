„aws BoB Best of Biotech“ 2022 – Internationale Start-up Competition startet in die zehnte Runde

Bei aws BoB Best of Biotech werden aus ersten Ideen tragfähige Geschäftskonzepte. Einreichungen sind bis 29.07.2022 möglich.

Die Life Science Branche ist in Österreich fest verankert und trägt maßgeblich zur nachhaltigen Stärkung des Standorts bei. Diese Position wollen wir weiter ausbauen. Mit aws BoB Best of Biotech unterstützen wir daher Life Science Projekte auf mehreren Ebenen. Attraktive Geldpreise unterstützen bei Umsetzung der Ideen, zusätzlich bekommen die Forscherinnen und Forscher aber auch umfassendes Feedback von Expertinnen und Experten. Der Wettbewerb motiviert damit umfassend, wissenschaftliche Ergebnisse auch kommerziell zu nutzen. Auf diesem Weg möchten wir die jungen, Forscherinnen und Forscher als wichtige Akteure des österreichischen Innovationsstandorts tatkräftig unterstützen Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 1/2

Wie die Bilanz der vergangenen Jahre zeigt, ist aws BoB Best of Biotech nicht nur einer der wichtigsten europäischen Wettbewerbe im Life Science Bereich, sondern hat auch deutliche Auswirkungen auf den Standort. Aus 500 eingereichten Projekten gingen 141 Gründungen hervor. Damit zeigt sich, dass mit passenden Förderungsprogrammen und Wettbewerben Innovationen unterstützt und Unternehmen nachhaltig gestärkt werden können Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister, aws Geschäftsführung 2/2

Wien. (OTS) - Die Start-up Competition aws BoB Best of Biotech ist in eine neue Runde gestartet. Ziel des im Auftrag des Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort organisierten Wettbewerbs ist es, der österreichischen Life Science Branche neue Gründungsimpulse zu verleihen: Ideen mit wirtschaftlichem Potenzial sollen aufgespürt und unternehmerische Talente in der Forschung bestmöglich unterstützt werden. Abgewickelt wird der Wettbewerb von der aws.

Top-Position im Life Science Bereich weiter ausbauen

Als einziger internationaler Wettbewerb im Life Science Bereich bietet aws BoB Best of Biotech Forschenden und Studierenden aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma und Medizintechnik die Möglichkeit, ein tragfähiges Geschäftskonzept zu entwickeln und dieses mit anderen Projekten aus dem Life Science Bereich zu messen. Mit einem Sonderpreis wird zudem der rasch wachsenden Digital Health Sektor besonders gefördert. Die besten Ideen und Businesspläne werden mit attraktiven Geldpreisen in der Höhe von insgesamt 30.000 Euro, gestiftet von den Firmen Boehringer Ingelheim und Takeda sowie der Wiener Life Science Plattform LISAvienna, ausgezeichnet.

Anmeldungen sind bis 29. Juli 2022 möglich

Der Wettbewerb wird in zwei parallelen Tracks und komplett auf Englisch durchgeführt: Von 02. Mai bis 29. Juli 2022 können im „Early Phase Track“ Teams sowie auch im „Start-up Phase Track“ ein maximal 12-seitiges Pitch Deck einreichen. In beiden Fällen wird die Bewertung in den zwei Kategorien Biotech/Pharma und Medtech, IVD (In-vitro-Diagnostik) und Digital Health durchgeführt. Den besten Pitch Decks winken Preise im Gesamtwert von 30.000 Euro. Die Preisverleihung findet am 19. Oktober 2022 statt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren aber bereits ab Einreichung: So erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten ein intensives Feedback zu ihren Ideen um aus ihren Geschäftsideen ein tragfähiges Geschäftskonzept entwickeln zu können – die Basis für jedes neue Unternehmen.

aws BoB Best of Biotech ist damit ein wichtiger Bestandteil von aws LISA, dem Förderungsprogramm für die Life Science Branche. Unternehmerinnen und Unternehmer werden dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowohl finanziell mit aws Preseed und aws Seedfinancing unterstützt, als auch mit Coachingleistungen, wie etwa aws Innovationsschutz, begleitet.

141 Gründungen wurden durch aws BoB Best of Biotech bereits ausgelöst

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws):

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

Das Online Einreichtool ermöglicht es aus aller Welt unkompliziert mit dabei zu sein. Machen Sie mit und reichen Sie ein auf: www.bestofbiotech.at

