Einladung: GLOBAL 2000 präsentiert “Yalla Klimaschutz - Umweltbildung für alle!”

Wie kann eine Umweltbildung gelingen, die alle mitnimmt? GLOBAL 2000 lädt ein zu einem spannenden Diskussionsabend mit Umweltbildungs-Expertinnen.

Wien (OTS) - Die Zugänge zu Klima- und Umweltthemen sind in unserer Gesellschaft unterschiedlich verteilt. Doch in unserem gemeinsamen Kampf für eine lebenswerte Zukunft wollen wir alle mitnehmen. Mit Fokus auf Jugendliche und junge Erwachsene haben wir daher ein besonderes Projekt gestartet:



"Yalla Klimaschutz – Umweltbildung für alle!"



GLOBAL 2000 lädt ein….

…zu einem spannenden Abend mit Inputs von unseren Umweltbildungs-Expertinnen und angeregten Diskussionen. Im Fokus die Frage: Wie kann eine umfassende Umweltbildung gelingen, die alle mitnimmt?



Am Podium sitzen:

• Elma Salo (Klimaaktivistin, Trainerin für Umweltbewusstsein)

• Aida Duric (Biber)

• Verena Kammerer (GLOBAL 2000 Umweltpädagogin)

• Terlan Djavadova (GLOBAL 2000 Umweltkommunikatorin)



… unter der Moderation von Agnes Zauner, Geschäftsführerin von GLOBAL 2000



Wann? 11. Mai 2022, Start 18:00h - Vorträge und Diskussion beginnen pünktlich um 18:30h

Wo? Im Hinterhaus, Schottenfeldgasse 12/6,1070 Wien



Um eine Anmeldung unter presse @ global2000.at wird gebeten - die Plätze sind begrenzt. Es gilt die 3G-Regel.





