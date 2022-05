PULS 24 Schwerpunkt zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai

Wien (OTS) - Pressefreiheit und Medienvielfalt sind Grundpfeiler der Demokratie. Im heute veröffentlichten Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen liegt Österreich nur noch auf Platz 31 von 180 Ländern. „Reporter ohne Grenzen“ spricht von einem "katastrophalen Absturz" von Platz 17 im Vorjahr.

PULS 24 widmet sich heute, anlässlich des Tages der Pressefreit am 3. Mai, diesem wichtigen Thema. Julia Herrnböck von Reporter ohne Grenzen ist bereits am Morgen auf PULS 4 und PULS 24 im Café Puls-Studio zu Gast und analysiert das schlechte Abschneiden Österreichs im aktuellen Pressefreiheitsindex. PULS 24 berichtet zudem laufend und zeigt alle Reaktionen und Statements aus der Politik, NGOs und von Expert:innen.



Um 18:30 Uhr bittet die Stellvertretende Präsidentin von Reporter ohne Grenzen und PULS 24 Infochefin Corinna Milborn zum Talk und bespricht mit Andreas Koller, Stellvertretender Chefredakteur der „Salzburger Nachrichten“ & Präsident des Presseclubs Concordia und Susanne Scholl, ehemalige Russland-Korrespondentin, was zum Schutz der Pressefreiheit in Österreich und international getan werden muss.



Schwerpunkt zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai auf PULS 24 und in der ZAPPN App.



