Design-Beratung argodesign setzt globale Expansion mit neuem Münchner Studio fort

München (ots) - argodesign, eine Produktdesign-Beratung aus Texas, hat heute die Eröffnung eines neuen Studios in München bekannt gegeben. Das Unternehmen arbeitet unter anderem bereits für DreamWorks, IBM, Nederlandse Spoorwegen, CognitiveScale, Zwilling und Magic Leap und wurde von Design-Legende Mark Rolston gegründet. Bekannt sind sie in Deutschland bisher vor allem für Ideen, wie den Privacy Ring oder ihre Arbeit für Küchengeräte-Hersteller Zwilling. Die Expansion bringt argodesign näher an Kunden in einem der robustesten Produktmärkte der Welt sowie an Top-Designtalente.

"Deutschland hat eine erstaunliche Kultur des Designs, der Technik und der Herstellung von Produkten höchster Qualität", sagt Mark Rolston, argodesign-Gründer und Chief Creative, "besonders in den wissenschaftlichen und industriellen Märkten. Wir sind begeistert von der Aussicht, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, die Vorteile moderner Software und der digitalen Transformation zu nutzen."

Mark Rolston, Gründer und Chief Creative von argodesign, war in den späten 1990er-Jahren unter anderem für die Designs der SAP-Unternehmensplattform und der Dell.com-Website verantwortlich. In den frühen 2000er Jahren half er bei der Definition mehrerer mobiler Schnittstellenplattformen für Nokia, Motorola, Samsung, Microsoft, Sprint und viele andere. Die daraus resultierende Designarbeit brachte viele der wichtigsten UX-Methoden hervor, die heute täglich von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt auf iOS und Android genutzt werden.

Mit der Eröffnung ihres Münchner Studios wollen sie Design-Talente der Gegend dafür gewinnen, den deutschen Mittelstand in einigen großen Digitalisierungsvorhaben zu unterstützen. Dafür bringen sie Designer:innen, Technolog:innen, strategische Denker:innen und leidenschaftliche Macher:innen zusammen. Geleitet wird das Münchner Büro von David Cleaves, der bis zuletzt Department Head, Advanced User Experience Design bei BMW Group Design war.

"Unsere Ambitionen in Deutschland sind kühn und bescheiden zugleich", sagt David Cleaves, Head of Creative bei argo München. "Erstens wissen wir als Bewunderer des berühmten deutschen Mittelstands, der aus unzähligen deutschen Marken besteht, die in ihren Branchen führend sind, dass wir viel von den lokalen Kunden lernen können. Gleichzeitig können wir argo's innovative Digital- und Software-Expertise einbringen, um zu den Werten hinter 'made in Germany' beizutragen, indem wir qualitativ hochwertige Produkte - physisch und digital - schaffen, die eine wertvolle Rolle im täglichen Leben der Menschen spielen."

argo sieht vielversprechende Möglichkeiten in der Verbindung von hochwertigen Industrieprodukten mit datengesteuerten digitalen Erfahrungen, die Deutschland dabei helfen werden, als globaler Exporteur wettbewerbsfähig zu bleiben. Aufgrund der Breite und Tiefe seiner besonderen Erfahrung ist argo in der Lage, Kunden zu bedienen, die Expertise in der digitalen Transformation und in neuen Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Mixed Reality und dem Metaverse suchen - Branchen, in denen argo führend im Denken und Design ist.

"Wir bewundern die deutsche Tradition, Design zu respektieren und zu verstehen", so Rolston. "Hier gibt es das Verständnis , dass dies nicht nur eine wichtige Facette der Wirtschaft ist, sondern auch eine wichtige Facette des täglichen Lebens. Die Dinge müssen gut gestaltet sein. Das liegt in ihrer DNA, und es liegt in unserer DNA bei argo. Wir freuen uns also darauf, in diesem Markt zu sein und ein Team aufzubauen, das diese Denkweise verkörpert."

Über argodesign

argodesign ist eine Produktdesign-Beratung, ein Wachstumspartner für Unternehmer und ein Inkubator für neue Erfahrungen. Die Beratung entwirft Produkte, die ihr technologisches Können verbergen, Begeisterung hervorrufen und Einfachheit und Wert demonstrieren. Das argo-Team besteht aus erfahrenen Designer:innen, erfahrenen Technolog:innen, strategischen Denker:innen und leidenschaftlichen Macher:innen. Mehr Informationen unter www.argodesign.com.

Rückfragen & Kontakt:

Sina John

argodesign @ piabo.net

+49 173 346 4457