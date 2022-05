Vialto Partners startet als unabhängiges, agiles und global skaliertes Unternehmen mit Investitionen und Betriebsunterstützung von Clayton, Dubilier & Rice

New York (ots/PRNewswire) - Vialto geht Partnerschaft ein, um multinationalen Unternehmen und ihren mobilen Mitarbeitern verbesserte Lösungen für die Arbeitskräftemobilität bereitzustellen

Vialto Partners hat heute den Abschluss des Verkaufs von PwC an Fonds bekannt gegeben, die mit Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) verbunden sind. Vialto Partners ist ein führender Anbieter von global integrierten Lösungen zur Unterstützung der weltweiten Arbeitskräftemobilität, einschließlich Einwanderung, Steuern, Managed Services und Technologie. Vialto Partners war zuvor innerhalb des PwC-Netzwerks als Geschäftseinheit Global Mobility Services tätig.

Mit dieser Transaktion wird Vialto Partners zu einem führenden unabhängigen Anbieter von Dienstleistungen zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Mobilität von Angestellten. Das neue Unternehmen kombiniert die globale Größe und das tiefgreifende Know-how der PwC-Mobilitätsexperten mit der Agilität, Energie und den Ressourcen eines neuen Unternehmens, das von CD&R unterstützt wird. Vialto Partners wird seine Investitionen in Technologie und neue Services beschleunigen, um eine effizientere, durchgängige Mobilitätserfahrung für Unternehmen und ihre mobilen Mitarbeiter zu gewährleisten.

Vialto Partners verfügt über 50 Jahre Erfahrung bei der Unterstützung von Kunden im Bereich Mobilität weltweiter Arbeitskräfte mit einem beziehungsorientierten und kundenorientierten Ansatz. In dem neuen Unternehmen werden fast 6.000 Einwanderungs-, Steuer-, Personal- und Technologieexperten den Kunden ihre unübertroffene Größe und Expertise zur Verfügung stellen, um sie bei ihren komplexesten Herausforderungen im Bereich der Mobilität zu unterstützen.

Vialto Partners wird von CEO Peter Clarke geleitet, der als weltweiter geschäftsführender Gesellschafter von PwC Global Mobility Services tätig war. Clarke blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im globalen Mobilitätsbereich zurück. Er wird von einem weltweiten Führungsteam unterstützt, das über jahrzehntelange Erfahrung bei der Betreuung von Kunden und der Wachstumsförderung verfügt.

„Wir glauben, dass uns unsere neue Plattform erhebliche Wettbewerbsvorteile bietet, darunter ein wirklich globales Betriebsmodell, weniger Beschränkungen durch Auditoren und Zugang zu Investitionskapital", so Clarke. „Die Größe und das Fachwissen unseres globalen Teams sind einfach unübertroffen. Und jetzt, als eigenständiges Unternehmen, das von CD&R unterstützt wird, glauben wir in der Lage zu sein, das Mobilitätsökosystem zu transformieren, um multinationalen Unternehmen dabei zu helfen, bessere Erfahrungen im Bereich der Mobilität anzubieten."

„Wir glauben, dass unsere neue Organisation zum bevorzugten Arbeitgeber für führende Mobilitätsexperten geworden ist. Sie erkennen den Wettbewerbsvorteil, den unsere neue Struktur bietet", fügte Clarke hinzu. „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit CD&R, meinem Führungsteam und all den talentierten Mitarbeitern von Vialto Partners, um ein einzigartiges und differenziertes Unternehmen zur Unterstützung der Arbeitskräftemobilität zu schaffen."

Clarke erklärte: „Die Mobilität in der Post-COVID-Ära ist komplexer als je zuvor und die Arbeitgeber benötigen integrierte und spezialisierte Dienstleistungen, um die Komplexität unterschiedlicher Regionen zu bewältigen. Trotz der Herausforderungen erkennen die Unternehmen, dass die weltweite Mitarbeitermobilität nach wie vor ein wesentlicher Faktor für die Geschäftsstrategie und Talentförderung ist. Die weltweiten Aufträge und Arbeitseinsätze übersteigen sogar das Niveau vor COVID, da die Arbeitgeber jetzt wichtige Lücken in ihrer Belegschaft schließen.

„Unsere einzigartige Fähigkeit bei Vialto Partners besteht darin, integrierte Workforce-Lösungen anzubieten, die die Kunden bei der Bewältigung der Komplexität grenzüberschreitender Einsätze unterstützen und diese gleichzeitig zu einer großartigen Erfahrung für die Mitarbeiter machen", so Leo Palazzuoli, Leiter Kunden und Märkte. „Unsere cloudbasierte Mobile-First-Plattform stellt sicher, dass sowohl Arbeitgeber als auch Mitarbeiter über die Informationen verfügen, die sie benötigen, um die Mobilität nahtlos zu verwalten."

„Wir freuen uns, die Einführung von Vialto Partners zu unterstützen und dabei zu helfen, sein volles Potenzial als unabhängiges Unternehmen auszuschöpfen", erklärte Stephen Shapiro, ein CD&R-Partner. „Wir sind der Meinung, dass multinationale Unternehmen ein neues Kapitel im weltweiten Workforce Management aufschlagen und dass Vialto Partners gut dafür aufgestellt ist, seine Führungsposition als Innovator auszubauen und der Lösungsanbieter der Wahl in diesem dynamischen neuen Zeitalter zu werden."

Informationen zu Vialto Partners

Vialto Partners ist ein Marktführer, der global integrierte Lösungen anbietet, die die weltweite Arbeitskräftemobilität unterstützen. Dazu gehören Einwanderung, Steuern, Managed Services und digitale Lösungen. Als vertrauenswürdiger Berater für Compliance-, Beratungs- und Technologiedienstleistungen für multinationale Unternehmen löst das Unternehmen Herausforderungen bei der komplexen, grenzüberschreitenden Mobilität von Arbeitskräften, um sicherzustellen, dass seine Kunden und ihre Mitarbeiter Mobilität weltweit konsistent und konform erleben.

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice ist eine private Investmentfirma und verfolgt den Aufbau stärkerer, profitablerer Unternehmen. Seit seiner Gründung hat CD&R Investitionen in Höhe von rund 40 Milliarden USD in mehr als 100 Unternehmen mit einem Transaktionswert von insgesamt mehr als 175 Milliarden USD verwaltet. Im Laufe seiner Geschichte war etwa die Hälfte der von CD&R geführten Transaktionen Unternehmensausgliederungen. Die Kanzlei hat Büros in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.cdr-inc.com.

