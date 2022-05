Schmiedtbauer an EU-Kommission: Herkunftskennzeichnung in Österreich und Europa schnellstmöglich umsetzen

Eine überwältigende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher wünscht sich, zu wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen

Straßburg (OTS) - "Eine nachvollziehbare, transparente und konsequente EU-weite Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln ist eines meiner zentralen Anliegen, seit ich 2019 ins Europaparlament eingezogen bin. Österreich zeigt jetzt vor, wie es geht: Schon 2023 soll die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für tierische Produkte bei verarbeiteten Lebensmitteln und in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich umgesetzt werden. Für eine rasche Umsetzung ist jetzt die EU-Kommission am Zug. Sie muss den österreichischen Vorstoß so schnell wie möglich bestätigen und einen Vorschlag für die EU-weite Herkunftskennzeichnung nachlegen", sagt Simone Schmiedtbauer, ÖVP-Agrarsprecherin im Europaparlament. "Eine überwältigende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher wünscht sich, zu wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen."

"Immer wieder habe ich die Herkunftskennzeichnung auf EU-Ebene gefordert. Man sieht: Beharrlichkeit zahlt sich aus. Ende dieses Jahres will die EU-Kommission endlich einen Vorschlag für die verpflichtende Herkunftskennzeichnung auf den Tisch legen. Denn die österreichische Regel kann nur ein erster Schritt sein. Es braucht in ganz Europa eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, denn das bringt nicht nur Verbesserungen für Umwelt, Klima und Tierwohl, sondern stärkt auch unsere heimische Landwirtschaft und damit unsere Versorgungssicherheit", sagt Schmiedtbauer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Simone Schmiedtbauer MEP, +32-2-28-45568

simone.schiedtbauer @ europarl.europa.eu



Wolfgang Tucek, +32-484-121-431

wolfgang.tucek @ europarl.europa.eu