Der Branchentreff „Das Fernweh“ geht in die zweite Runde

Der Branchentreffpunkt für Tourismusprofessionals in Wien. Ein zwangloses Get-Together: zum mitdiskutieren, fachsimpeln und plaudern.

Wien (OTS) - Das Thema des nächsten Expertentreffs ist „Internationale Gäste: wann kommen sie wieder und wie können wir sie begeistern?“.

Es diskutieren mit den Fernweh-Gästen folgende Experten für Internationales Tourismusmarketing und Inszenierung: Sammy Salm von Best of the Alps bringt brandaktuelle Einblicke in die Märkte USA und Asien während Michael Ölhafen von Locandy Nutzerdaten der internationalen Erlebniswelten mit den Gästen teilt.

Ganz ungezwungen und quasi „unter uns“ besprechen wir die aktuellen Trends und Entwicklungen – genau dieser „Wohnzimmercharakter“ ist das Markenzeichen vom Fernweh.

Datum: 11.05.2022, 16:30 - 19:00 Uhr

Ort: 25hours Hotel Wien, Kleiner Dachboden

Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.hmc-agency.at/das-fernweh/

