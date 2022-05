TEILNAHME-REKORD beim 5. ÖHGB Steiermark Eigentümertag

TEILNAHME-REKORD beim 5. ÖHGB Steiermark Eigentümertag

Mit „Zukunft Wohnen“ stand am 29. April das Eigentum und dessen Bewirtschaftung im Mittelpunkt der Online-Veranstaltung. Bis zu 2.550 Teilnehmer:innen folgten den Vorträgen im Live-Stream.

Graz (OTS) - Am 29. April 2022 fand der 5. Steirische Eigentümertag in Graz statt. Unter dem Titel „Zukunft Wohnen“ stand das Eigentum und dessen Bewirtschaftung im Mittelpunkt dieser Online-Veranstaltung. Im Schnitt folgten ca. 1.950 akkreditierte Teilnehmer:innen den Vorträgen namhafter Experten via Live-Stream. Allen voran sorgten vor allem die Ausführungen und Analysen von Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier für extrem großes Interesse mit Teilnahmespitzen von über 2.500 Interessierten. Fazit: Die Premiere, den Eigentümertag erstmals als Online-Event via Live-Stream zu veranstalten, war ein voller Erfolg! Alle Details in Kürze auch zum Nachlesen und Nachsehen auf der Homepage des ÖHGB Steiermark unter www.hausbesitzer.at

Am 29. April 2022 fand von 15:00 bis 20:30 Uhr der 5. Steirische Eigentümertag 2022 via Live-Stream aus dem Schlossbergsaal hoch über den Dächern von Graz statt. Das Interesse war enorm. Im Schnitt verfolgten ca. 1.950-2.550 angemeldete Teilnehmer:innen die Veranstaltung via Zoom im Internet. Damit war der Eigentümertag 2022 ein großer Erfolg, noch dazu bei dessen Premiere als Online-Event via Live-Stream nach der CoV-bedingten zweijährigen Zwangspause.

Erfolgreiche Online-Premiere

Das informative Programm mit anerkannten Experten zum Thema „Zukunft Wohnen“ sorgte auch als Online-Event für einen absoluten Teilnahmerekord. Die Wiederholung eines solchen Event-Formates ist auch für die Zukunft angedacht, denn die private Wohnwirtschaft sieht sich aufgrund mehrerer bedrohlicher Krisen wie Pandemie, Energieengpass aufgrund Ukrainekrieg, Inflation, Kostendruck, Lieferkettenprobleme, etc. großen Herausforderungen gegenüber.

„ Als größte freiwillige Interessenvertretung der Eigentümer:innen und Vermieter:innen im Land ist es uns wichtig, auch weiterhin aktuelle Information und Unterstützung zu bieten. Dafür stehen wir auch in Zukunft mit unseren Expert:innen zur Verfügung “ so Präsident Dr. Alexander Klein vom ÖHGB Steiermark.

Attraktives Programm 2022

Das Info-Angebot reichte von der WEG-Novelle 2022, die im Rahmen eines Webinars im Detail vorgestellt wurde bis hin zum Eigentümertag-Programm mit Experten zu den Themen Steuern, Wohnrecht, Energieeffizienz mit alternativen erneuerbaren Energieträgern, auch im Hinblick auf die boomende e-Mobilität und Digitalisierung.

Highlight: Politikthema Wohnen



Als besonderes Highlight galt aber vor allem der Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier. Die Ausführungen und an strategischen Analysen des bekannten Politologen beleuchteten „Wohnen als Thema der Politik“. Viele überraschende und auch strategisch höchst interessante Ansätze sorgten beim teilnehmenden Online-Publikum für Begeisterung, wie erste Feedbacks via e-Mail gleich nach der Veranstaltung zeigten.

In Kürze werden ein essentieller Zusammenschnitt des Online-Events und weitere Details zu den Vorträgen zum Nachsehen und Nachlesen auf der Homepage des ÖHGB Steiermark zur Verfügung stehen, unter www.hausbesitzer.at

