Terminaviso: Presse-Einladung Swissport Eröffnung Luftfrachtzentrum

Wien (OTS) - Swissport eröffnet in Kürze am Flughafen Wien Schwechat ein brandneues Luftfrachtzentrum und möchte Sie im Rahmen der Eröffnung zu einer Pressekonferenz dazu einladen.



Swissport ist, gemessen am Umsatz und an der Zahl der bedienten Flughäfen, der führende Anbieter von Bodenverkehrsdiensten und Luftfrachtabfertigung. Die Eröffnung der 8.000 Quadratmeter großen Anlage von Swissport in Fischamend ist die zweite Großinvestition in Wien nach der Eröffnung eines Lagers mit direktem Rollfeldzugang direkt am Flughafen Wien Mitte 2019.



Im Rahmen des Pressetermins haben Sie die Möglichkeit, mehr über die zukünftigen Pläne von Swissport zu erfahren. Dazu stehen Ihnen Dirk Gooverts, Global Cargo Chair Swissport International und Henning Dieter, CEO Swissport Deutschland & Österreich im Rahmen der Pressekonferenz für Fragen zu aktuellen Trends in der Luftfahrtlogistik und die zukünftigen Pläne in Österreich zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Ihnen Swissport im Anschluss daran einen exklusiven Einblick in die modernen Anforderungen der Luftfahrtindustrie und -logistik.

Bei Interesse können Sie gerne an einer Führung durch die Räumlichkeiten teilnehmen, den Swissport-Marktplatz erkunden oder auch eine exklusive Fahrt mit dem ersten E-Truck des Unternehmens machen und sich ein Bild über die Nachhaltigkeitsbestrebungen am Standort zu machen oder mit Swissport-Führungskräften dazu austauschen.



Wann: Donnerstag, 19. Mai. 2022

Uhrzeit: 13:00 bis 15:30 Uhr

Wo: Swissport Cargo Services Austria GmbH, Flughafenstraße 3A, 2401 Fischamend



Ablauf der Veranstaltung

13:00 Uhr - Ankunft und Begrüßung



13:15 Uhr - Unternehmensvorstellung inkl. Kennzahlen und aktuelle Trends in der Luftfahrtlogistik und die zukünftigen Pläne in Österreich durch:

• Dirk Goovaerts, Global Cargo Chair Swissport International

• Henning Dieter, CEO Swissport Deutschland & Österreich



13:30 Uhr - Besichtigung der Anlage und des Swissport-Marktplatzes



14:30 Uhr - Auf Wunsch: Einzelinterviews mit Swissport-Führungskräften



15:30 Uhr - Ende des Medienanlasses



Bitte um Anmeldung unter brunsteiner@skills.at.

Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne unter 0664 88730943 zur Verfügung.



Datum: 19.05.2022, 13:00 - 15:30 Uhr

Ort: Swissport Cargo Services Austria GmbH, Flughafenstraße 3A, 2401 Fischamend

Flughafenstraße 3A, 2401 Fischamend, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Barbara Brunsteiner

The Skills Group

0664 88730943

brunsteiner @ skills.at