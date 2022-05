SP-Novak: Demonstrant*innen mit Sowjet-Fahnen waren keine Teilnehmer*innen des Maiaufmarsches der SPÖ Wien

SPÖ Wien-Landesparteisekretärin beendet Diskussionen rund um Fotos im Internet und in den sozialen Medien

Wien (OTS/SPW) - Spekulationen rund um die Teilnehmer*innen einer Kundgebung mit Sowjet-Fahnen, die derzeit in Verbindung mit dem gestrigen Maiaufmarsch der Wiener SPÖ am Wiener Rathausplatz gezeigt werden, bereitet SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA nun ein Ende. „Es handelte sich dabei um eine politische Kundgebung, die im Anschluss an die traditionelle Maikundgebung der SPÖ Wien stattfand. Die Teilnehmer*innen dieser Veranstaltung haben den für den Verkehr gesperrten Ring genutzt, um im Nachzug an die Teilnehmer*innen des Maiaufmarsches ihre Meinung kundzutun. Im Sinne der freien Meinungsäußerung steht dies selbstverständlich jedem frei. Ich möchte an dieser Stelle jedoch ausdrücklich betonen, dass beide Veranstaltungen nichts miteinander zu tun hatten. Als SPÖ Wien distanzieren wir uns von jeglichen Darstellungen totalitären Gedankenguts“, betont die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin. (Schluss) cs

