Veggies: Gut für Körper & Klima!

Wien (OTS) - Acht Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gaben bei einer 2018 durchgeführten repräsentativen Umfrage an, vegetarisch zu leben, ein Prozent vegan. In den letzten vier Jahren dürfte der Prozentanteil merkbar gestiegen sein und Schätzungen zufolge bei zehn Prozent bzw. zwei Prozent liegen.

Wie die Gesundheit von pflanzenbasierter Ernährung profitiert, warum Vielfalt auf dem Teller so wichtig ist und wie der Abschied von Schnitzel & Co genussvoll gelingen kann.

Außerdem in der Mai-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Radfahren: Fit mit Motor

E-Bikes sind gefragter denn je: Mehr als eine Million E-Bikes sind schon jetzt auf Österreichs Straßen unterwegs. Das Treten mit Motorunterstützung kann viel für die Fitness und Gesundheit bringen, insbesondere für den Bewegungsapparat, das Herz-Kreislauf-System sowie zur Verringerung von Stress. Was dabei alles zu beachten ist.





EXTRA: GUT ERHOLEN & GESUND URLAUBEN

Auf zur Sommerfrische!

Urlaubsbedürfnisse gibt es viele, doch zu den häufigsten zählt wohl der Wunsch nach Entspannung. Was am besten getan wird, damit der Urlaub - ganz so wie die einstige Sommerfrische - gesunde Erholung bringt und wie man mit gezielten Aktivitäten zu einem gelungenen Urlaubsfeeling beitragen kann.



Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. Mai 2022.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Silvia Feffer-Holik

Chefredakteurin MEDIZIN populär

Tel.: +43 1 512 44 86

www.medizinpopulaer.at