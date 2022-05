„Eurovision Song Contest“: Die erste Probe von LUM!X feat. Pia Maria in Turin

Sie performen im „Halo“ mit einer powervollen Lichtshow

Wien (OTS) - Gestern Nachmittag, am Sonntag, dem 1. Mai 2022, standen Österreichs ESC-Vertreter LUM!X und Pia Maria zum ersten Mal auf der Song-Contest-Bühne im Pala Alpitour in Turin. Sie performten ihren Song „Halo“ dreimal im Rahmen der ersten Probe. Pia Maria zeigte sich anschließend begeistert: „Die erste Probe auf der großen ESC-Bühne war für mich persönlich so eine coole Erfahrung. Dort zu sein und ein Gefühl für die ganze Halle zu kriegen, war super, es ist alles toll gelaufen. Und das positive Adrenalin steigt!“, lacht die Tirolerin. Anschließend wurde die TV-Umsetzung der Bühnenperformance der österreichischen Delegation im sogenannten Viewing-Room präsentiert, wo auch die Möglichkeit bestand, Änderungswünsche zu deponieren. „Die Bühne schaut mega aus und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Die erste Probe ist sehr gut gelaufen, es gab keine Probleme, nur ein paar Einzelheiten werden wir noch adaptieren. Dann sind wir startklar für den Live-Auftritt am 10. Mai“, so LUM!X.

ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Es ist eine große Freude, mit zwei jungen Künstlern nach der Pandemie hier in Turin beim Song Contest zu sein. Es ist schön, dass sie die Möglichkeit haben, auf einer großen Bühne zu stehen, vor Publikum zu performen und damit viel Lebenslust und Lebensfreude auszudrücken.“ Diese Energie werden LUM!X und Pia Maria beim „Eurovision Song Contest“ definitiv versprühen. Ihr Auftritt wird von einer powervollen Lichtshow unterstützt und sie performen ihren ESC-Song „Halo“ passend zum Titel in einem Lichtring, der den Heiligenschein darstellt. Anschließend an Probe und Viewing stand gestern Nachmittag auch ein erstes Online-„Meet & Greet“ mit internationalen Pressevertretern auf dem Programm. Fotos des ersten Probentages sind unter presse.ORF.at abrufbar.

„The Sound of Beauty“ lautet das Motto beim 66. „Eurovision Song Contest“ in Turin. Passend dazu hat die Multimedia-Künstlerin und Bühnenbildnerin Francesca Montinaro ein beeindruckendes Bühnenbild mit dem Namen „The Sun Within“ entworfen. Das ehrgeizige neue Bühnenkonzept basiert auf den Bewegungen und dem Licht einer kinetischen Sonne. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf eine spektakuläre Bühne mit theatralischen Bewegungen freuen, die von Wasser umrahmt ist und vor der ein üppiger italienischer Garten die Sonnenstrahlen auffängt.

Der weitere Fahrplan von LUM!X feat. Pia Maria bis zum ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Mittwoch, 4. Mai: Zweite Probe in Turin und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 8. Mai: Roter Teppich und offizielle Eröffnung des ESC 22 Montag, 9. Mai: Generalprobe zum ersten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Dienstag, 10. Mai: ESC 2022 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13) ab 21.00 Uhr, live in ORF 1

