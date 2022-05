ORF im April 2022: 32,0 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im April 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit dem Austro-„Tatort“-Auftakt, den Event-Serien „Euer Ehren“ und „Alles finster“, „Starmania“, den Formel-1-Übertragungen und den weiterhin intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zum Krieg in der Ukraine einen Marktanteil von 32,0 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,757 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 49,8 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum April 2022

ORF 1: 1,691 Millionen Seher/innen (7,0 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,046 Millionen Seher/innen (21,7 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,7 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,2 Prozent MA

Die zehn Top-Reichweiten

„Zeit im Bild“ (18. April)

1,559 Millionen Zuschauer/innen, 57 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (4. April)

1,347 Millionen Zuschauer/innen, 61 Prozent Marktanteil

„Tatort: Alles was recht ist“ (3. April)

1,088 Millionen Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (21. April)

942.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (11. April)

884.000 Zuschauer/innen, 35 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (3. April)

847.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial: Frankreich wählt“ (24. April)

827.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„Euer Ehren“ (9. April)

710.000 Zuschauer/innen, 25 Prozent Marktanteil

„Das Traumschiff“ (17. April)

694.000 Zuschauer/innen, 25 Prozent Marktanteil

„Alles finster“ (25. April)

680.000 Zuschauer/innen, 24 Prozent Marktanteil

April-Topwerte in ORF 1

-- Der Formel-1-Zirkus kehrte nach drei Jahren wieder nach Melbourne zurück und bis zu 504.000 waren am 10. April um 7.00 Uhr früh live im ORF beim GP von Australien dabei: Im Schnitt verfolgten das Rennen um 7.00 Uhr 464.000 Sportinteressierte bei 65 Prozent Marktanteil – das ist der Topwert für einen Australien-GP seit Beginn der elektronischen Messung.

-- Bis zu 723.000 und durchschnittlich 652.000 Zuseherinnen und Zuseher waren am 25. April mit dabei, als in ORF 1 „Alles finster“ wurde: Die erste Folge (20.15 Uhr) des neuen ORF-Serienevents ließen sich im Schnitt 680.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 24 Prozent nicht entgehen, besonders beliebt war der Serienstart auch beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von jeweils 30 Prozent bei den Zwölf- bis 49-Jährigen sowie den Zwölf- bis 29-Jährigen bei Episode zwei.

-- Vom Start weg gut angenommen wurde der neue ORF-1-Vorabend: Das neue Quiz „Smart10“ erreichte ab 17.55 Uhr bis zu 104.000 Seherinnen und Seher bei durchschnittlich elf Prozent Marktanteil bei 12–49, das „ZIB Magazin“ erreichte am 25. April im Schnitt 214.000 Reichweite.

-- Durchschnittlich bis zu 436.000 Musikfans (am 1. April) ließen sich in diesem Monat „Starmania“ nicht entgehen, besonders gut angenommen wurde der Event bei den jungen Seherinnen und Sehern mit im Schnitt 22 Prozent MA bei 12–49 bzw. 28 Prozent MA bei 12–29.

-- Der „Amadeus Austrian Music Award“ am 29. April erzielte mit 183.000 Reichweite und 18 bzw. 19 Prozent in den jungen Zielgruppen den Topwert seit 2017.

-- Aus der Doku-Reihe „Der talentierte Herr …“ erreichte die Folge „Der talentierte Herr Strache – Wie man (s)eine Karriere zerstört“ am 6. April mit 404.000 Reichweite den bisherigen Topwert und mit 21 Prozent MA bei 12–49 den bisher zweithöchsten Wert.

-- In der zeitverzögerten Nachnutzung konnte sich einmal mehr „Gute Nacht Österreich“ besonders steigern: Die Ausgabe vom 1. April stieg dabei von 207.000 Reichweite auf 282.000.

April-Topwerte in ORF 2

-- „Alles was Recht ist“ hieß es beim Auftakt der nächsten Saison des Österreich-„Tatorts“ am 3. April: Bis zu 1,121 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten die Premiere des neuesten Falls von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in ORF 2: Im Durchschnitt erzielte der Austro-„Tatort“ eine Reichweite von 1,088 Mio. bei einem Marktanteil von 34 Prozent; dieser Marktanteil ist der höchste für einen Austro-„Tatort“ seit 2016. Mit durchschnittlich 9,44 Mio. Zuseherinnen und Zusehern 3+ sowie einem Marktanteil von 30 Prozent war das ORF-Erfolgsduo auch beim deutschen Publikum wieder äußerst beliebt.

-- Wie weit geht ein Vater, um das eigene Kind zu retten? Am 9. April (in Doppelfolge) und am 10. April stand die dreiteilige ORF/ARD-Degeto-Thriller-Serie „Euer Ehren“ jeweils ab 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 – und bis zu 781.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich begeistern, im Schnitt über alle drei Folgen wurden 660.000 Seherinnen und Seher bzw. 24 Prozent MA erreicht.

-- „Eco Spezial: Geld für alle – das bedingungslose Grundeinkommen als Krisenlösung?“ am 21. April erreichte mit 26 Prozent MA den Topwert für eine Spezial-Ausgabe seit 2007 und mit 20 Prozent MA bei E–49 den bisher zweitbesten Wert.

-- Das „Traumschiff“ erreichte am 17. April mit 25 Prozent Marktanteil bzw. 17 Prozent in der Zielgruppe 12–49 Jahre den Topwert seit 2014.

-- Die zweite Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“ mit Hans Knauß erreichte (erstmals am Samstag) am 30. April bis zu 530.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 20 Prozent MA.

April-Topwerte in ORF III

-- In memoriam Willi Resetarits sahen am 25. April 148.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Doku „Lossts eich nix gfoin“.

-- Den „zeit.geschichte“-Schwerpunkt zum Ukraine-Krieg am 23. April sahen im Schnitt bis zu 137.000.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im April 2022 intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,2 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 51,6 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 227 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. April 2022 vorläufig gewichtet, ORF

