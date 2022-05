ORF III am „Kulturdienstag“: Neuproduktion „Die bürgerlichen Berufe der Kaiser“

Außerdem: „Schloss Laxenburg – Habsburgs Residenz im Grünen“ und eine neue Folge „erLesen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am „Kulturdienstag“, dem 3. Mai 2022, zwei „Erbe Österreich“-Neuproduktionen zu den bürgerlichen Berufen der Kaiserfamilie und zu Schloss Laxenburg. Anschließend folgt „Erbe Österreich: Im k. u. k. Luxuszug an die Adria“, und in einer neuen Ausgabe des Büchermagazins „erLesen“ sind u. a. Julia Engelmann und Otto Brusatti zu Gast.

Der berufliche Lebensweg eines Mitglieds der Kaiserfamilie war in der Regel vorgezeichnet. Dennoch erlernten die meisten Habsburger einen normalen Beruf, mehr als Ausdruck der Demut und des Kontakts mit der Welt der Untergebenen denn als ernst gemeinte Perspektive. Die neue ORF-III-Produktion „Die bürgerlichen Berufe der Kaiser“ (20.15 Uhr) nähert sich der Habsburger-Dynastie aus diesem unbekannten Winkel.

Es ist einer der größten Landschaftsgärten Österreichs und der perfekte Ort, um im Frühling romantische Plätze zu erkunden: „Schloss Laxenburg – Habsburgs Residenz im Grünen“ (21.05 Uhr). Karl Hohenlohe erkundet für die „Erbe Österreich“-Premiere die Geschichte jener Anlage, in der Kaiser Franz Joseph mit seiner Sisi die Flitterwochen verbrachte.

Anschließend begibt sich „Erbe Österreich: Im k. u. k. Luxuszug an die Adria“ (21.55 Uhr), bevor eine neue Produktion des Büchermagazins „erLesen“ (22.45 Uhr) den Abend beschließt. Heinz Sichrovsky begrüßt den schwedischen Autor Arne Dahl mit seinem Thriller „Null gleich eins“, die deutsche Poetry-Slammerin Julia Engelmann mit ihrem Gedichteband „Lass mal an uns selber glauben“ und Musikwissenschafter und Ö1-Moderator Otto Brusatti mit „Schubert 225“, einem Werk, das dem Komponisten Franz Schubert gewidmet ist.

