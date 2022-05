Jubiläums-Hofjause krönte eine Erfolgsgeschichte

Pernkopf und Nemecek: Leistungs- und Genussschau für Versorgungssicherheit fand bei Konsumentinnen und Konsumenten großen Anklang

St.Pölten (OTS) - Die Hofjause des Niederösterreichischen Bauernbundes hat längst Tradition. In ihrer bereits 10. Auflage kam der Jubiläums-Hofjause dieses Jahr eine ganz besondere Bedeutung zu: Die Bäuerinnen und Bauern des größten Agrarlandes stellten Genuss, Vielfalt und Versorgungssicherheit wie nie zuvor in den Mittelpunkt und luden die Konsumentinnen und Konsumenten eine ganze Woche lang, nämlich von 24. April bis 1. Mai, zu regionalen Köstlichkeiten und Schmankerln auf ihre Betriebe ein.

Für die Aktion öffneten heuer mehr als 250 teilnehmende Ab-Hof-Läden, Bauernläden und Heurigenbetriebe ihre Hoftore und Ladentüren, um ihre besonderen Spezialitäten aus Küchen und Kellern zu präsentieren. „Einmal mehr konnten die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern die heimischen Konsumenten mit der Qualität ihrer Produkte überzeugen und mit Regionalität begeistern“, ziehen Obmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek eine erste und äußerst erfreuliche Bilanz. Auf den guten Ergebnissen der letzten Jahre aufbauend konnten noch mehr Kundinnen und Kunden für den kulinarischen Genuss in unmittelbarer Umgebung begeistert werden.

Regionalität und Versorgungssicherheit beginnen vor der Haustüre

„Auf unsere Bäuerinnen und Bauern ist auch in schwierigen Zeiten wie diesen Verlass, egal was passiert. Für die Verlässlichkeit unserer Direktvermarkter, die kulinarische Spitzenklasse zu liefern, sind die Kundinnen und Kunden sehr dankbar. Und gleichzeitig sorgen diese mit ihrem Einkauf direkt beim Bauern wieder für regionale Wertschöpfung, Arbeitsplätze und eine krisensichere Gesellschaft“, sehen Pernkopf und Nemecek hier eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Aktuell wünschen sich 87 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher eine krisensichere Versorgung mit Lebensmitteln. Gerade in unruhigen Zeiten setzen also mehr als drei Viertel der Bevölkerung ihre Hoffnungen auf eine funktionstüchtige wie systemrelevante heimische Landwirtschaft.

Qualität erhalten und Zukunftsaussichten schaffen

„Die gute Jause liegt so nah. Niederösterreichs Bäuerinnen und Bauern sorgen trotz Krisen immer wieder für gedeckte Tische durch regionale und saisonale Erzeugnisse. Mit ihrer Arbeit an 365 Tagen im Jahr schaffen sie die Grundlage dafür, dass wir beim Essen nicht von Importen aus aller Herren Länder abhängig sind“, betonen Pernkopf und Nemecek den wichtigen Versorgungsauftrag. Damit die Konsumenten Teil der Lösung sein können, braucht es die nun fixierte und verpflichtende Herkunftskennzeichnung. „Konsumenten müssen beim Griff ins Regal leicht erkennen können, wo die Produkte herkommen, um so die eigene Unabhängigkeit bei der Versorgung mit Lebensmitteln zu sichern“, erklären Pernkopf und Nemecek.

