Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,4 Millionen Euro

Drei Joker in Tirol, OÖ und der Steiermark zu je 71.600 Euro

Wien (OTS) - Nach dem 9,8 Millionen Mega-Gewinn eines Oberösterreichers am vergangenen Mittwoch startet Lotto nun wieder mit einem Jackpot in den Mai. Am Sonntag gab es also keinen Sechser, und damit geht es am kommenden Mittwoch um rund 1,4 Millionen für die „sechs Richtigen“.

Zwei Spielteilnehmern glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 50.600 Euro. Beide Gewinne wurden mit Normalscheinen erzielt; ein Niederösterreicher war dabei mit seinem einzigen Tipp erfolgreich, ein Wiener kreuzte im dritten von fünf Tipps seinen Gewinn an.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser ging die LottoPlus Ziehung zu Ende. Da die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 54 Spielteilnehmer jeweils mehr als 5.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich hatten gleich drei Spielteilnehmer die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ zum Joker auf ihren Wettscheinen. Damit gewannen ein Tiroler, ein Oberösterreicher und ein Steirer jeweils mehr als 71.600 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Mai 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 736.620,38 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 50.642,60 72 Fünfer zu je EUR 1.534,60 184 Vierer+ZZ zu je EUR 180,10 3.349 Vierer zu je EUR 54,90 4.796 Dreier+ZZ zu je EUR 17,20 58.367 Dreier zu je EUR 5,70 198.541 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 16 21 23 25 31 44 Zusatzzahl 29

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Mai 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 54 Fünfer zu je EUR 5.603,40 2.374 Vierer zu je EUR 21,60 39.730 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 14 17 28 31 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Mai 2022

3 Joker zu je EUR 71.643,90 9 mal EUR 8.800,00 112 mal EUR 880,00 1.053 mal EUR 88,00 10.830 mal EUR 8,00 107.327 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 2 8 1 5 8

