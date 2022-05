AVISO: NEOS-PK: „Bund-Länder-Transparenzgipfel anlässlich des Antikorruptionsvolksbegehrens“. Morgen, 10:00 Uhr

mit Meinl-Reisinger, Scheffknecht, Oberhofer, Collini, Eypeltauer

Wien (OTS) - Die Causa Wirtschaftsbund in Vorarlberg zeigt einmal mehr: Die ÖVP hat ein Korruptionsproblem und blockiert vollständige Transparenz, gläserne Parteienkassen, unabhängige Ermittlungen sowie objektive Posten- und Auftragsvergaben.

Anlässlich der Eintragungswoche für das Antikorruptionsvolksbegehren findet ein NEOS-Transparenzgipfel zwischen Parlamentsklub und Ländern statt.

Teilnehmen werden:

Beate Meinl-Reisinger, NEOS-Parteichefin und Klubobfrau

Sabine Scheffknecht, Landessprecherin Vorarlberg

Dominik Oberhofer, Landessprecher Tirol

Indra Collini, Landessprecherin Niederösterreich

Felix Eypeltauer, Landessprecher Oberösterreich

Die Ergebnisse werden anschließend bei einer Pressekonferenz in den neuen Räumlichkeiten des NEOS Parlamentsklubs in der Hansenstraße 3, 3. OG, präsentiert. Im Anschluss findet eine Flyeraktion mit den PK-Teilnehmer_innen am Platz der Menschenrechte statt.

Die Pressekonferenz wird auch auf Facebook (http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich) live gestreamt.

Datum: 03.05.2022, 10:00 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub

Hansenstraße 3, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich

