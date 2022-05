Toto: Dreifachjackpot beim Dreizehner und beim Zwölfer

Es geht um 23.000 Euro bzw. um 12.000 Euro

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Toto geht in eine weitere Runde, und zwar sowohl beim Dreizehner als auch beim Zwölfer. In beiden Rängen gab es am Wochenende zum dritten Mal in Folge keinen Gewinn, und damit wurde in beiden Fällen aus dem Doppel- ein Dreifachjackpot. Beim Dreizehner geht es dabei voraussichtlich um rund 23.000 Euro, beim Zwölfer warten etwa 12.000 Euro.

In der Torwette findet lediglich der Jackpot im ersten Rang eine Fortsetzung. Jener im zweiten Rang wurde geknackt, hier bekommen sechs Spielteilnehmer für vier richtige Ergebnisse jeweils knapp 200 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 18A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 17B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 16.671,13 - 23.000 Euro warten 3fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 9.002,41 3 Elfer zu je EUR 268,20 36 Zehner zu je EUR 44,70 275 5er Bonus zu je EUR 2,40

Der richtige Tipp: 1 2 X X 2 / 1 2 2 2 1 2 1 X X X X X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 33.365,28 Torwette 2. Rang: 6 zu je EUR 191,80 Torwette 3. Rang: 121 zu je EUR 4,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 157.932,64

Torwette-Resultate: +:0 1:+ 1:1 1:1 +:+

