WWF präsentiert Aktionsplan für eine Ernährungswende

Einladung zur Online-Presskonferenz: 10 Punkte für eine klima- und umweltverträgliche Umstellung des Ernährungssystems in Österreich – am 5. Mai um 09:30 Uhr via Zoom

Wien (OTS) - Unser derzeitiges Ernährungssystem befeuert die Klima- und Biodiversitätskrise. Bis zu 37 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen, 80 Prozent der Entwaldung und 70 Prozent des Artenverlustes gehen darauf zurück. Dennoch gehen 40 Prozent aller weltweit produzierten Lebensmittel ungenutzt verloren. Und besonders der übermäßige Fleischkonsum wird angesichts des hohen Ressourcenverbrauchs zum Problem: 66 Prozent des Getreides in der EU landet in Futtertrögen zur Fleischproduktion, anstatt auf den Tellern.



Um den Planeten zu entlasten und eine weltweite Ernährungssicherheit zu gewährleisten, ist eine Reform unseres Ernährungssystems relevanter denn je. Die Umweltschutzorganisation WWF Österreich legt einen Aktionsplan in 10 Punkten für eine umfassende klima- und umweltverträgliche Umstellung des Ernährungssystems in Österreich vor. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen:

Am 5. Mai um 09:30 Uhr via Zoom-Webinar mit

Hannah-Heidi Schindler , Programm-Managerin nachhaltige Ernährung des WWF Österreich

Martin Schlatzer, Ernährungsökologe am Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL)

Registrierung unter folgendem Link notwendig: https://bit.ly/3ODNHXD

