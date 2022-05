Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker und ein Microcar-Lenker bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich und Tirol. Die Unfälle ereigneten sich auf einer Landesstraße B sowie auf einer Landesstraße L. Vermutliche Hauptunfallursache war in je einem Fall eine Vorrangverletzung und eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es demnach am Sonntag, den 1. Mai 2022, im Bezirk Lienz, Tirol, bei dem ein 19-jähriger Pkw-Lenker getötet wurde. Der 19-Jährige geriet in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und wurde in eine angrenzende Wiese katapultiert. In Folge überschlug sich der Pkw mehrmals bis zu einer Geländekante, wo er weitere ca. 100 Meter in eine Schlucht abstürzte. Der Lenker verstarb an der Unfallstelle aufgrund der schweren Verletzungen.

Vom 1. Jänner bis 1. Mai 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 108 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 84, 2020 97 und 2019 106.

