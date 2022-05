Mit simpliTV und LG ein Jahr lang gratis streamen

Wien (OTS) -



simpliTV und LG haben ein neues Kombi-Angebot geschnürt: Beim Kauf eines LG Fernsehers gibt es das Streaming Plus Produkt von simpliTV ein Jahr lang gratis dazu

Streaming mit Sendervielfalt: mehr als 50 TV-Sender inkl. HD in bester Bildqualität jederzeit abrufbar

Einfach losstreamen: Die simpliTV App ist auf dem LG TV-Gerät bereits vorinstalliert

Über EUR 100,- Ersparnis bei Anmeldung des simpliTV-Pakets im Fachmarkt

Die Aktion läuft von 02.05. bis 30.06.2022 im Handel und ist gültig solange der Vorrat reicht

Das Mediennutzungsverhalten hat sich in den letzten Jahren stark verändert, der Konsum auf Endgeräten mit Smart-Funktion und der Einsatz von Abrufdiensten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das TV-Publikum möchte auf Bewegtbildangebote zeit- und ortsunabhängig zugreifen und diese flexibel konsumieren können.

„Das ist genau der Anspruch, den simpliTV mit seinem Streaming Produkt erfüllt. Unsere Kundinnen und Kunden können beim stationären TV-Konsum alle Funktionen der Streamingwelt nutzen und somit selbst bestimmen, wann sie welche Medieninhalte nutzen möchten. Gemeinsam mit LG bieten wir dem TV-Publikum nun die einmalige Möglichkeit, ein Jahr lang gratis in den Genuss sämtlicher Streaming-Features zu kommen“, freut sich Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV, über das aktuelle Kooperationsangebot.

„Das TV-Publikum von heute wünscht sich nicht nur zeitliche Flexibilität beim Fernsehen, sondern legt auch großen Wert auf eine perfekte Bild- und Tonqualität. Mit patentierten Technologien und innovativen Features liefern unsere TV-Geräte beste Werte bei Farben, Kontrasten und Details. Vom aktuellen Kombiangebot profitieren Kundinnen und Kunden also in mehrfacher Hinsicht: Dank der innovativen LG TV-Geräte können Sie Ihr TV-Programm in beeindruckender Bildqualität genießen und mit Hilfe von simpliTV Streaming individuell gestalten“, ergänzt Philipp Breitenecker, Head of Marketing von LG Österreich.

Streamen kann so simpli sein!

Im Rahmen des aktuellen Angebots können sich Kundinnen und Kunden beim Kauf eines LG Fernsehers im Zeitraum von 02. Mai bis 30. Juni 2022 direkt im Fachhandel für das simpliTV Streaming Plus-Paket anmelden und damit ein Jahr lang gratis streamen. Die simpliTV App ist auf dem LG TV-Gerät bereits vorinstalliert – der Kunde muss sich zu Hause nur mehr einloggen und kann sofort losstreamen.

Bis zu 7.000 Stunden TV-Programm auf Knopfdruck abrufbar

Zahlreiche praktische Streaming-Funktionen und On-Demand-Features sorgen für ein individuelles TV-Vergnügen. Mit der Replay-Funktion sind verpasste Sendungen bis zu sieben Tage im Nachhinein abrufbar. Über die Start-/Stopp-Funktion kann das Live-TV-Programm jederzeit pausiert und wieder gestartet werden. Die Restart-Funktion ermöglicht es, laufende Sendungen wieder von vorne zu starten. Und mit dem persönlichen Online Videorekorder lassen sich bis zu 10 Stunden Programminhalte aufnehmen, speichern und jederzeit abrufen.

Vor allem die Benutzeroberfläche der simpliONE App hebt das Fernsehen auf ein neues Level: Neben einer intuitiven Navigation bietet die Rubrik „Entdecken“ eine einzigartige Übersicht von persönlichen Empfehlungen, Aufnahmen und Genres aller Art. So kann das TV-Publikum „on demand“ in den Sendungen der letzten Woche stöbern, konkrete Inhalte finden oder nach bestimmten Genres wie z.B. „Krimi & Thriller“, „Dokus & Reportagen“ oder „Kabarett & Comedy“ suchen.

Das innovative Fernseherlebnis kann nicht nur per App am Smart-TV, sondern auch auf sämtlichen mobilen Devices wie Smartphone oder Tablet genutzt werden. Zudem sind mit simpliTV Streaming zeitgleich zwei Streams pro Account möglich, so kann beispielsweise am TV das Fußballmatch live verfolgt und gleichzeitig die Lieblingsserie am Smartphone oder Tablet gestreamt werden.

Flexibles Programm ohne laufende Kosten – das aktuelle Angebot im Detail

Jede Kundin/jeder Kunde, die/der einen LG Fernseher im Fachhandel (Liste der LG TV-Modelle im Anhang) kauft, kann sich für das Streaming Plus-Paket von simpliTV anmelden und damit 1 Jahr lang kostenlos mehr als 50 Sender inkl. HD streamen. Ab dem 13. Monat kostet das Streaming Plus-Paket monatlich EUR 9,- und ist danach jeden Monat kündbar.

Über simpliTV

simpliTV ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich und bietet für jeden das richtige Fernsehen – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. Die Produkte ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information. simpliTV ist die Marke, unter der die simpli services GmbH & Co KG (simpli services) ein breites Angebot an TV-Produkten vermarktet. simpli services ist ein Unternehmen der ORS-Gruppe. Für weitere Informationen: www.simpliTV.at

Über die ORS Group

Die ORS garantiert Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne und SAT zur Verfügung steht. Für weitere Informationen: www.ors.at

Über LG Österreich

LG TV, Haushaltsgeräte, Smartphones, KlimageräteLG Electronics Österreich gehört zu den weltweit führenden Herstellern in den Bereichen Unterhaltungselektronik, mobile Kommunikation, Haushaltsgeräte und Klimaanlagen. LG Österreich stellt intuitiv bedienbare, energiesparende und innovative Produkte her, die in puncto Effizienz, Design und Umweltfreundlichkeit neue Maßstäbe setzen. Von Fernsehgeräten, Audio- und Videoprodukten über Mobiltelefone bis hin zu Klimageräten und Waschmaschinen – die breite Produktpalette von LG Österreich überzeugt durch High-Tech mit Bedienkomfort, intelligente Technologien, exzellentes Design und niedrigen Energieverbrauch. Für weitere Informationen: www.lg.com/at

