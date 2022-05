Jetzt noch für „Sound@V“ des ORF Vorarlberg anmelden! Der Countdown läuft

Bis 9. Mai 2022 einreichen und großen Musikpreis des ORF Vorarlberg gewinnen

Wien (OTS) - Die Anmeldung zum bedeutenden Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg, der gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem „Wann & Wo“ und dem „Poolbar Festival“ ins Leben gerufen wurde, läuft noch bis zum 9. Mai 2022.

Zum dritten Mal sind Vorarlberger Musikerinnen und Musiker eingeladen, Teil der großartigen Award-Show am 9. Juli 2022 im Freigelände vor dem „Alten Hallenbad“ im Rahmen des „Poolbar Festivals“ in Feldkirch zu sein. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro!

Namhafte Jurymitglieder

Teil der hochkarätigen Jury ist Dalia Ahmed. Die Musikjournalistin, Radiomoderatorin und DJ moderiert auf Radio FM4 die Sendung „Dalia’s Late Night Lemonade“ Samstagnacht und ist Teil des FM4-Morning-Show-Teams. Außerdem ist sie 2022 Kuratorin des Popfestes Wien: „Lang ist es her, dass ich das letzte Mal zum Poolbar-Festival reisen konnte. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder in Vorarlberg sein zu können, in die regionale Musikszene einzutauchen und mich gemeinsam mit meinen Mit-Jurorinnen und -Juroren durch die Sounds der Nominees für den ‚Sound@V‘ durchzuhören!“

Weiteres Jury-Mitglied ist Hannes Tschürtz, Gründer von Ink Music, seit nunmehr über 20 Jahren eines der führenden, unabhängigen Labels in Österreich und Sprungbrett und Karrierebegleiter von Namen wie Bilderbuch, Clara Luzia, Garish und vielen anderen. Er berät Institutionen und Marken und ist ein international gefragter Mentor und Coach.

Und PAENDA ist im Jury-Team! Die erfolgreiche österreichische Singer-Songwriterin vertrat Österreich beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv. Als eine von wenigen Frauen im Musik-Business produziert PAENDA ihre Songs im Alleingang. 2020 gründet sie ihr eigenes Label „Sick Kick Records“ und kann auf zahlreiche Eigenproduktionen verweisen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Jetzt gilt es für alle Vorarlberger Bands und Solo-Acts die Chance zu nützen und in den vier Kategorien Pop/Rock, Open Pool, Alternative/Singer-Songwriter und Newcomer ihr Können zu zeigen. Mit hochkarätiger Jury und großartigem Preisgeld macht es noch mehr Spaß!“

