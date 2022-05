Grande Finale für die „Soko Linz“

Außerdem am 3. Mai in ORF 1: Die „Soko Donau“ ermittelt in Sachen „Fadenspiel“

Wien (OTS) - Hass, Rache, Eifersucht – eine Familie, viele Motive und noch mehr Herausforderungen für die „Soko Linz“, die am Dienstag, dem 3. Mai 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 im großen Staffelfinale im Fall „Lazarus“ auf Spurensuche geht. Den Dienst(t)ag bestreitet anschließend auch wieder das Team der „Soko Donau“, das um 21.05 Uhr im neuen Fall „Fadenspiel“ brutal ausgetrickst wird. Fortsetzung folgt: Während die Dreharbeiten zur zweiten „Soko Linz“-Staffel demnächst starten, nehmen ab 17. Mai on air immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 wieder die Top-Cops der „Soko Donau“ die Ermittlungen in neuen Fällen der 16. Staffel des ORF-Serienhits auf.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Linz – Lazarus“ (Dienstag, 3. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev, Paula Hainberger und Miriam Hie sowie Sebastian Wendelin, Maya Unger und Brigitte Jaufenthaler in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Schon bald nachdem ein Mann mit einer Kopfverletzung tot aus der Donau geborgen wird, stellt sich heraus, dass er in den letzten Jahren unter falscher Identität in Berlin gelebt hat. Nach einem Unfall mit Todesfolge hat Philipp Julbacher seinen Selbstmord vorgetäuscht. Sein vermeintlicher Tod hat für seine Familie alles verändert: Der Vater ist mittlerweile ein Pflegefall, Bruder Max (Sebastian Wendelin) und dessen Frau sind im Dauerstreit und seine Schwester Clara (Maya Unger) hat sich zurückgezogen. Einzig Mutter Christine (Brigitte Jaufenthaler) versucht, die Familie zusammenzuhalten. Warum war Philipp ausgerechnet jetzt wieder zurück in Linz und wer hat über sein Doppelleben Bescheid gewusst? Ein Motiv für einen Streit, der eskaliert ist, hätten alle in der Familie.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Fadenspiel“ (Dienstag, 3. Mai, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Michael Steinocher, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Raphael von Bargen in einer Episodenrolle; Regie: Filippos Tsitos

Ein Fotograf entdeckt im Wald die Leichen zweier Männer, die brutal erschossen wurden. Der eine Tote ist Stefan Buchler, dessen schwangere Frau ihn nicht auf seiner Wanderung begleiten wollte. Beim anderen handelt es sich um den windigen Privatdetektiv Micki Dolenz. Welche Verbindung könnte es zwischen den beiden geben? Die Tatwaffe ist eine seltene Antiquität, die nur von Sammlern oder Profis gekauft wird. Doch als der Fotograf ein Phantombild eines Wanderers, den er am Tatort gesehen hat, anfertigen lässt, kommen verblüffende Dinge ans Licht.

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

Die jeweils neue Folge von „Soko Linz“ gibt es vorab schon zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

