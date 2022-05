„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Anke Engelke, Michael Ostrowski und Marc Pircher am 3. Mai in ORF 1

Danach: Die „Science Busters“ mit einer neuen Folge

Wien (OTS) - Die Zuschauerinnen und Zuschauer von „Willkommen Österreich“ erwartet am Dienstag, dem 3. Mai 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 ein wahres Star-Aufgebot: Stermann und Grissemann empfangen die Hauptdarsteller/innen des vom ORF kofinanzierten Kinofilms „Der Onkel“, Anke Engelke und Michael Ostrowski, und außerdem Marc Pircher, der gemeinsam mit Russkaja zum Grande Finale dieser „Willkommen Österreich“-Ausgabe ansetzt. Um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ mit einer neuen Folge „Science Busters“ weiter: „Herz ist Trumpf“ heißt es bei Martin Puntigam, Martin Moder und Elisabeth Oberzaucher.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Am Dienstag nehmen gleich drei Gäste im „Willkommen Österreich“-Studio Platz: die beiden Schauspiel-Größen Anke Engelke und Michael Ostrowski. Obwohl die beiden in keinem Verwandtschaftsverhältnis stehen, plaudern sie über ihren neuen Kinofilm „Der Onkel“, die Dreharbeiten, die liebe Familie, Dreharbeiten mit der lieben Familie und viele Jahre im Showgeschäft. Auch der dritte Gast steht seit geraumer Zeit auf der Bühne: Marc Pircher, Der „ErVOLKSmusiker“ aus dem Zillertal, begeistert seit drei Jahrzehnten Volksmusik- und Schlagerfans. Er hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinschaft aufgebaut, die auch bei seinem letzten Besuch im „Willkommen Österreich“-Studio in den Publikumsreihen vertreten war. Wie er die verlorenen Auftritte in der Pandemie jetzt nachholt und was man von der großen Jubiläumsshow erwarten darf, verrät der charismatische Tiroler im Talk.

Neue Folgen: „Science Busters – Herz ist Trumpf“ um 23.00 Uhr

„Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ schwärmt Rainhard Fendrich. Aber was meint er damit? An der Seite von MC Martin Puntigam klopfen der Molekularbiologe Martin Moder und die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher folgende Fragen auf Wissenschaftlichkeit ab: Gilt der Operettenschwur „Dein ist mein ganzes Herz“ schon als Organspende? Und: Wie viele Raupen muss man schlucken, wenn man Schmetterlinge im Bauch haben möchte?

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at