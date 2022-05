Robuste Cybersicherheitslösung für den gesamten Fahrzeuglebenszyklus in der Automobilindustrie: C2A Security und die Stefanini Group arbeiten zusammen

Jerusalem und Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit bietet fortschrittliche Security Operations Center-Services und fahrzeuginterne Cybersicherheit und schließt die Lücke zwischen Produktsicherheit und Sicherheitsüberwachung

C2A Security, ein führender Anbieter von vertrauenswürdigen Cybersicherheitslösungen für Mobilität, und Stefanini Group, ein multinationales Technologieunternehmen im Wert von einer Milliarde USD, haben heute eine Zusammenarbeit angekündigt, um der Automobilindustrie eine robuste Cybersicherheitslösung anbieten zu können. Die Zusammenarbeit bietet Erstausrüstern und ihren Lieferanten sowohl Stefaninis fortschrittliche Security Operations Center (SOC)-Services als auch die Cybersicherheitslösung für den gesamten Fahrzeuglebenszyklus von C2A Security. So soll die Lücke zwischen Produktsicherheit und Sicherheitsüberwachung geschlossen werden.

Die Verbindung der SOC-Lösungen von Stefanini mit dem AutoSec von C2A Security ermöglicht ein fortschrittliches SOC-Betriebshandbuch und ermöglicht den Teams die volle Transparenz und Kontrolle über die Fahrzeug-Cybersicherheit vom Konzept bis zur Postproduktion.

Die SOC-Services von Stefanini bieten der Automobilindustrie Expertenressourcen und spezialisierte Tools, die bei Untersuchungen, Ursachenanalyse, komplexer Bedrohungssuche und der Beseitigung von Bedrohungen helfen.

Die Fähigkeiten des Managed Security Operations-SOC von Stefanini bieten Zugriff auf Überwachungs- und Reaktionsfunktionen für Cybersicherheitsvorfälle mit den zusätzlichen Vorteilen der schnellen Bereitstellung, minimalen Infrastrukturinvestitionen und flexiblen Bereitstellungsmodellen, die zu den Budgets und Sicherheitsstrategien der meisten Unternehmen passen.

Die AutoSec-Plattform von C2A Security ist ein „Cyber Security Management System" (CSMS) für das Automobil, das Erstausrüstern und ihren Lieferanten die vollständige Transparenz, Kontrolle und den Schutz des Cybersicherheitsstatus für alle Fahrzeugprogramme ermöglicht. Die AutoSec-Plattform bietet Produktsicherheitstools wie Bedrohungsanalyse und Risikobewertung (TARA), Netzwerksicherheit und IDS sowie Laufzeitschutz auf binärer Ebene. AutoSec ist so konzipiert, dass es in bestehende Sicherheitstools und -prozesse integriert werden kann, um einen vollständigen Überblick über das Risikomanagements zu bieten. Die Zusammenarbeit zwischen C2A und Stefanini ermöglicht der Automobilindustrie die fortschrittlichsten Cybersicherheitslösungen, die derzeit auf dem Markt zu finden sind.

„Unsere Partnerschaft bietet ein All-in-One-Paket für Erstausrüster und Zulieferer, die nach fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen mit vollständiger Lebenszyklustransparenz suchen, indem die Sicherheitsplattform von C2A mit der SOC-Lösung von Stefanini kombiniert wird", so Roy Fridman, CEO von C2A Security. „Im Zuge der Anpassung der Branche an die neuen Anforderungen der ISO/SAE 21434-Norm und der UNECE WP.29-Verordnung ist es für die Automobilindustrie wichtiger denn je, eine Lösung zu haben, die sie konform hält und ihre Fahrzeuge vor möglichen Cyberangriffen schützt."

Die neuen Automobilvorschriften – WP.29 und ISO/SAE 21434 – verlangen von Erstausrüstern und Zulieferern, die Cybersicherheitsfunktionen in der gesamten Lieferkette zu skalieren und ihre Einhaltung in allen neuen Fahrzeugmodellen sicherzustellen. Die Vorschriften legen sowohl die Innen- als auch die Außenbereiche fest, die gesichert werden müssen.

„Tier-1-Unternehmen und Erstausrüster holen auf, um die neuen Standardanforderungen zu erfüllen, die kürzlich verabschiedet wurden", so Alex Bertea, Chief Cybersecurity Strategist bei Stefanini in der EMEA-Region. „Durch unsere Zusammenarbeit mit C2A Security erhalten sie das komplette Cybersecurity-Paket, das sie benötigen, um die Compliance innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs sicherzustellen."

Farlei Kothe, CEO von Stefanini in der EMEA-Region, erklärt: „In Zusammenarbeit mit seinen Partnern entwickelt Stefanini seit langem außergewöhnlich innovative Lösungen, die Unternehmen transformieren. Wir sind stolz darauf, dass unsere Zusammenarbeit mit C2A auf dieser Erfolgsgeschichte aufbaut, um der Automobilbranche ein wahrhaft umfassendes Cybersicherheitsangebot anzubieten."

C2A Security ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von End-to-End-Cybersicherheitslösungen für die Automobil- und Mobilitätsinfrastruktur. Seine Suite von Entwicklungs- und eingebetteten Cybersicherheitslösungen verfolgt einen mehrschichtigen Ansatz für Cybersicherheit, um auf das Automobil ausgelegten Schutz und Sicherheitskompatibilität zu bieten. AutoSec von C2A ist eine umfassende Cybersicherheits-Lebenszyklus-Managementplattform, die Erstausrüstern und Tier-1-Unternehmen die erforderliche Transparenz bietet, um allen Cybersicherheitsanforderungen vernetzter Fahrzeuge über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hinweg gerecht zu werden, einschließlich der wesentlichen Peripheriegeräte des Fahrzeugs, die für Konnektivität und Elektrifizierung erforderlich sind. Mit Marktneutralität, vollständiger Beherrschung der Anforderungen der Automobilindustrie und einer einfachen Integration definiert C2A das Ökosystem der Automobil-Cybersicherheit neu. C2A ist der einzige Anbieter der flexibelsten, umfassendsten und transparentesten Cybersecurity-Lösungen, die auf dem Markt zu finden ist. C2A wurde 2016 von CEO Michael Dick gegründet, dem Mitbegründer von NDS, das von Cisco für 5 Milliarden USD übernommen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.c2a-sec.com.

Stefanini (www.stefanini.com) ist ein multinationaler Technologiekonzern aus Brasilien mit mehr als 33 Jahren Erfahrung auf dem Markt und einer Präsenz in 41 Ländern. Das Unternehmen investiert in ein komplettes Innovations-Ökosystem, um die wichtigsten Branchen der Branche zu bedienen und die Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Für seine robusten Angebote, die auf Markttrends wie Automatisierung, Cloud, Internet of Things (IoT) und User Experience (UX) abgestimmt sind, hat das Unternehmen Anerkennungen sowie mehrere Auszeichnungen im Innovationsbereich erhalten. Derzeit verfügt der brasilianische Konzern über ein breitgefächertes Portfolio, das innovative Beratungs- und Marketinglösungen, Mobilität, personalisierte Kampagnen und künstliche Intelligenz mit traditionellen Lösungen wie Service Desk (mit Unterstützung in 35 Sprachen), Außendienst und Outsourcing (BPO) kombiniert.

